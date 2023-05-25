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    OLG   FR0010428771

OLYMPIQUE LYONNAIS GROUPE

(OLG)
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Olympique Lyonnais Groupe : Document AMF CP. 2023DD911803

25/05/2023 | 19:22
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2023DD911803

25 mai 2023

FR0010428771 - DD166805

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

HOLNEST SAS, Administrateur

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : OLYMPIQUE LYONNAIS GROUPE

LEI : 969500YG7U0UQDEHBD60

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 16 mai 2023

LIEU DE LA TRANSACTION : Hors plateforme de négociation

NATURE DE LA TRANSACTION : Conversion

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : OSRANE

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0011544444

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 265.5700 Euro

VOLUME : 163 569.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 265.5700 Euro

VOLUME : 163 569.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 25 mai 2023

COMMENTAIRES :

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Olympique Lyonnais Groupe SA published this content on 25 May 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 25 May 2023 17:21:05 UTC.


© Publicnow 2023
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CA 2023 277 M 297 M -
Résultat net 2023 -108 M -116 M -
Dette nette 2023 346 M 371 M -
PER 2023 -3,23x
Rendement 2023 -
Capitalisation 253 M 272 M -
VE / CA 2023 2,16x
VE / CA 2024 1,98x
Nbr Employés 602
Flottant 21,6%
Graphique OLYMPIQUE LYONNAIS GROUPE
Durée : Période :
Olympique Lyonnais Groupe : Graphique analyse technique Olympique Lyonnais Groupe | Zonebourse
Graphique plein écran
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Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesHaussièreHaussièreNeutre
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Consensus
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Objectif de cours Moyen 3,00 €
Ecart / Objectif Moyen 1,35%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
John Charles Textor Chairman & Chief Executive Officer
Emmanuelle Sarrabay Chief Financial & Information Officer
Sidonie Mérieux Independent Director
Anne-Marie Famose Independent Director
Pauline Boyer-Martin Independent Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
OLYMPIQUE LYONNAIS GROUPE-0.34%272
BOOKING HOLDINGS INC.30.30%96 981
ORIENTAL LAND CO., LTD.35.70%61 224
TRIP.COM GROUP LIMITED-4.19%20 690
EXPEDIA GROUP, INC.6.53%13 823
VAIL RESORTS, INC.-0.58%9 557
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