Olympique Lyonnais Groupe : Document AMF CP. 2023DD911803

FR0010428771 - DD166805
INFORMATION
Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société
LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE
SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.
NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :
HOLNEST SAS, Administrateur
NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:
Notification initiale
COORDONNEES DE L'EMETTEUR
NOM : OLYMPIQUE LYONNAIS GROUPE
LEI : 969500YG7U0UQDEHBD60
DETAIL DE LA TRANSACTION
DATE DE LA TRANSACTION : 16 mai 2023
LIEU DE LA TRANSACTION : Hors plateforme de négociation
NATURE DE LA TRANSACTION : Conversion
DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : OSRANE
CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0011544444
INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION
PRIX UNITAIRE : 265.5700 Euro
VOLUME : 163 569.0000
INFORMATIONS AGREGEES
PRIX : 265.5700 Euro
VOLUME : 163 569.0000
TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON
DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 25 mai 2023