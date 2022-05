Olympique Lyonnais Groupe : FINANCEMENT DE LA " LDLC ARENA "

PREMIÈRE ARENA TECHNOLOGIQUE ET ENVIRONNEMENTALE DE PROVINCE

INVESTISSEMENT TOTAL 141 M€, PORTÉ À 100% PAR OL GROUPE

CRÉDIT-BAIL IMMOBILIER (90 M€) ET FONDS PROPRES/QUASI-FONDS PROPRES (51 M€)

MISE EN EXPLOITATION ENVISAGÉE FIN 2023

Lyon, le 2 mai 2022

Dans le cadre du projet emblématique de construction d'une salle événementielle, exemplaire en matière de technologie et d'environnement, nommée « LDLC Arena », sur le site d'OL Vallée, à proximité du Groupama Stadium, OL Groupe informe de la signature de la documentation relative à son financement.

Rappel du projet

Cette nouvelle infrastructure, référente en Europe sur les plans technologiques et environnementaux, sera la plus grande et la plus moderne Arena événementielle de Province (capacité de 12 000 à 16 000 personnes). Bénéficiant des dernières innovations en matière de connexion et expérience utilisateur, l'enceinte devrait permettre de compléter l'offre « Events » et accueillir entre 100 à 120 événements par an (concerts, compétitions sportives, notamment Euroleague de basket dont LDLC ASVEL est devenu membre permanent en juin 2021 et E-sport) et aussi des séminaires et salons professionnels de grande ampleur.

Un contrat de naming, signé avec LDLC en décembre 2021, participe à la consolidation et à la sécurisation du projet (contrat effectif à partir du démarrage de la construction et pour une durée de 8 ans à compter de la mise en exploitation de la salle), après l'accord commercial non exclusif, officialisé en octobre 2021 avec Live Nation, leader mondial du spectacle/concert, pour une durée de 15 ans, qui permettra d'afficher une sélection importante d'artistes internationaux dans la nouvelle infrastructure.

La conception/construction de la LDLC Arena a été confiée au groupement Populous (architecte) et Citinea, filiale de VINCI Construction France. Le Permis de Construire a été signé le 25 octobre 2021. L'acquisition du foncier a été finalisée le 2 mai 2022, permettant ainsi la levée des dernières conditions suspensives liées au contrat de Conception/Construction signé avec Citinéa. Les travaux démarrés en janvier 2022 permettent d'envisager une mise en exploitation fin 2023.

Financement

Porté à 100% par OL Groupe, à travers sa filiale OL Vallée Arena, l'investissement, d'un montant global de 141 M€, bénéficie d'un financement structuré sous forme de fonds propres / quasi-fonds propres (51 M€) et de Crédit-Bail Immobilier (90 M€ net).

Fonds propres / quasi-fonds propres d'un montant total de 51 M€

Émission par OL Groupe de TSDI 1 ( Titres Subordonnés à Durée Indéterminée ) souscrits par plusieurs investisseurs (dont Holnest, family office de Jean-Michel Aulas) pour un total de 10,5 M€

( ) souscrits par plusieurs investisseurs (dont Holnest, family office de Jean-Michel Aulas) pour un total de Émission par OL Groupe d' OR 2 ( Obligations Relance ) souscrites par des Fonds Obligations Relance France pour un total de 18,5 M€ , remboursement in fine à 8 ans

( ) souscrites par des pour un total de , remboursement in fine à 8 ans Ressources OL Groupe pour un montant de 22 M€

Contrat de CBI (Crédit-Bail Immobilier) d'un montant total de 90 M€ net

Le contrat de CBI, d'une durée de 15 ans amortissable, avec une valeur résiduelle de 20%, est conclu entre OL Vallée Arena, filiale à 100% d'OL Groupe, et un pool bancaire composé de 5 groupes bancaires de premier rang.

Les financements décrits ci-dessus bénéficient d'un taux annuel moyen de l'ordre de 3,8%, qui sera fonction de l'évolution future des taux de référence.

1 TSDI (Titres Subordonnés à Durée Indéterminée) : Titres de créances avec une durée indéterminée et des paiements d'intérêts à la discrétion de l'émetteur (sous réserve de l'obtention préalable du Conseil d'Administration). Les TSDI, émis selon le régime de l'article L.228-97 du Code de commerce, sont comptabilisés en quasi-fonds propres dans les comptes consolidés.

2 OR (Obligations Relance) : Dispositif de soutien aux entreprises françaises dans le cadre du plan France Relance, à travers l'octroi d'une garantie publique à des fonds d'investissement responsables labellisés « France Relance ». Le gouvernement considère cet instrument comme des quasi-fonds propres (rang très subordonné), néanmoins, les OR sont comptabilisés en dette dans les comptes consolidés, compte tenu du paiement périodique du coupon et du capital in fine.



