Lyon, 5 octobre 2020



Groupama Rhône-Alpes Auvergne poursuit le naming du Groupama Stadium, le stade de l'Olympique Lyonnais, pour une durée de 2 ans. L'assureur mutualiste démontre ainsi sa volonté de poursuivre ses investissements au bénéfice de sa croissance, et confirme son rôle d'acteur majeur du territoire.

Un partenariat renforcé pour gagner en visibilité

Fort du succès de ces trois dernières années, Groupama Rhône-Alpes Auvergne se félicite de renouveler un partenariat efficient et pertinent qui répond à ses objectifs de développement, de notoriété, et d'image sur son territoire. Le nouveau contrat permet de renforcer les liens entre deux grands acteurs de la région, avec notamment une plus grande visibilité dans l'enceinte du stade.

Le Groupama Stadium, un emblème pour l'assureur mutualiste

Stade ultra-moderne et innovant, le Groupama Stadium accueille les plus belles manifestations sportives et événementielles de la région. Créateur d'emplois et de lien social, le Groupama Stadium participe substantiellement à la renommée de l'agglomération lyonnaise sur le plan national et international. Avec le naming du stade de l'Olympique Lyonnais, Groupama Rhône-Alpes Auvergne participe à un projet majeur pour la dynamique de développement de la métropole lyonnaise et de sa région et bénéficie d'un formidable outil de promotion. Tel un emblème, le Groupama Stadium porte les valeurs communes à l'assureur mutualiste et à l'Olympique Lyonnais : l'excellence, l'innovation, la promotion des talents et de la mixité, et la valorisation du territoire.

Groupama, partenaire des projets et des initiatives du territoire

Très implanté sur son territoire, Groupama Rhône-Alpes Auvergne développe une politique partenariale basée sur des principes d'engagement, de réciprocité, et d'équilibre. L'entreprise accompagne aujourd'hui plus de 200 projets sportifs, culturels, socio-éducatifs, mais aussi économiques afin de soutenir les initiatives de son territoire, au plus près de ses clients-sociétaires.

« Nous sommes fiers de poursuivre le naming du Groupama Stadium, un lieu emblématique qui fait vivre la passion du sport et des grands événements professionnels et culturels. Le Groupama Stadium est aussi un levier économique pour Lyon et son territoire. Nous souhaitons à l'OL toutes les chances de réussite, dans ses performances sportives, comme dans son développement économique » déclare Francis THOMINE, Directeur Général Groupama Rhône-Alpes Auvergne.

« La poursuite de notre collaboration avec Groupama témoigne de notre attachement réciproque et incarne des engagements forts, un enracinement commun et la volonté mutuelle de porter les valeurs de mixité et de lien social sur notre territoire et au-delà. Nous sommes particulièrement honorés de contribuer à construire un futur encore plus responsable et ambitieux sur les objectifs environnementaux aux côtés des équipes de Groupama Rhône-Alpes Auvergne. » Jean-Michel AULAS, Président de l'Olympique Lyonnais.



À propos de Groupama Rhône-Alpes Auvergne

Assureur de proximité avec ses 310 agences, Groupama Rhône-Alpes Auvergne accompagne également le développement des territoires, là où vivent ses sociétaires et ses collaborateurs. Pour être au plus près de la vraie vie, l'entreprise s'appuie sur un modèle mutualiste, inscrit dans son ADN. Plus de 2 100 collaborateurs et 5 000 élus l'incarnent chaque jour sur le terrain, au service des clients-sociétaires.





