Lyon, le 5 janvier 2024

L'Olympique Lyonnais est heureux d'annoncer les arrivées, en provenance de Botafogo, du gardien de but Lucas Perri et du défenseur central Adryelson pour un montant, respectivement, de 3,250 M€ et 3,580 M€ auquel pourra s'ajouter un intéressement de 50% sur un éventuel futur transfert.

Appelés pour la première fois en sélection brésilienne cette saison, les deux joueurs internationaux se sont engagés avec l'Olympique Lyonnais jusqu'au 30 juin 2028.

Né en 1997 à Campinas, Lucas Perri fait ses débuts professionnels en 2019 avec Sao Paulo. Le portier d'1m97 dispute 10 rencontres avec le club brésilien avant de rejoindre Nautico en 2022. Lucas Perri s'impose dans le club de Recife et joue la quasi-totalité des matches de son équipe (44 rencontres) poussant Botafogo à le recruter quelques mois plus tard.

Titulaire à 67 reprises avec l'équipe basée à Rio, le gardien de 26 ans est appelé pour la 1ère fois avec la Seleção en septembre dernier par Fernando Diniz, le sélectionneur.

À 25 ans, Adryelson s'est aussi constitué une très belle réputation au Brésil. Né à Barao de Grajau en 1998, le défenseur central débute en 2015 au Sport Recife avec qui il joue près de 130 matches en 7 saisons. Prêté un an à Al Wasl (Dubai), il s'engage en 2022 avec Botafogo où il retrouve Lucas Perri, vainqueur comme lui du tournoi de Toulon avec les Espoirs brésiliens. Adryelson dispute 75 rencontres (4 buts) avec Botafogo et marque les esprits par sa combativité et sa force de caractère. Des performances significatives qui lui ont permis d'obtenir à l'automne sa première convocation avec la sélection A, puis d'être élu, en décembre, dans l'équipe type du Championnat brésilien.

L'Olympique Lyonnais se réjouit de pouvoir accueillir Lucas Perri et Adryelson, qui deviendront les 25e et 26e joueurs brésiliens de l'histoire à porter le maillot de l'OL.





