Lyon, le 7 septembre 2023

OL Groupe annonce la cooptation de Mme Michele Kang, en remplacement de M. Durcesio Mello, démissionnaire, pour la durée du mandat de ce dernier restant à courir, soit jusqu'à l'assemblée générale qui sera appelée à se prononcer sur les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2023. Cette cooptation sera soumise à la ratification des actionnaires lors de la prochaine assemblée générale de la Société.

D'autres nominations sont à prévoir au sein du Conseil d'administration dans les prochaines semaines.



A propos de Michele Kang

Femme d'affaires, investisseuse et philanthrope américaine d'origine sud-coréenne, Michele Kang est la fondatrice et PDG de Cognosante, une société américaine de technologie médicale. Passionnée de sport, elle détient l'équipe de football féminine Washington Spirits (qui joue dans la ligue NWSL) et s'est portée acquéreuse de l'équipe féminine de l'Olympique Lyonnais (Voir communiqué de la Société du 16 mai 2023. La réalisation de l'opération reste soumise à la satisfaction de diverses conditions, dont l'obtention d'autorisations règlementaires). Michele Kang est par ailleurs actionnaire minoritaire et administratrice d'Eagle Football Holdings (Société mère d'Eagle Football Holdings Bidco, qui contrôle OL Groupe).





OL GROUPE



Tél : +33 4 81 07 55 00

Fax : +33 4 81 07 45 65



Email : investisseurs@ol.fr



www.ol.fr

Euronext Paris - compartiment C



Indices : CAC Small - CAC Mid & Small - CAC All–Tradable - CAC All-Share – CAC Consumer Discretionary

Code ISIN : FR0010428771

Reuters : OL GROUPE.PA

Bloomberg : OL GROUPE FP

ICB : 40501030 Services de loisirs

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : nXCbaMVuZ26Yl2ualppnmGlpm5qWlWOdl2ibnGNwlZaWaWppymxiZprIZnFim2tq

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/81664-olg-07092023-nomination-de-michele-kang-au-conseil-dadministration-dol-groupe-fr.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2023 ActusNews