Lyon, 8 mai 2023 – 7h30

Lors de sa réunion tenue le 5 mai 2023, le Conseil d'administration d'OL Groupe a nommé Monsieur John Textor en qualité de Président du Conseil d'administration à compter du 5 mai 2023 et jusqu'à l'issue de son mandat d'administrateur, à la suite de la cessation des fonctions de Monsieur Jean-Michel Aulas en tant que Président-Directeur général d'OL Groupe. Monsieur John Textor a également été nommé en qualité de Directeur général d'OL Groupe à compter du 5 mai 2023, pour une période intérimaire, le temps d'identifier et de désigner un nouveau Directeur général. Monsieur Jean-Michel Aulas sera nommé Président d'honneur.

OL Groupe remercie très sincèrement Monsieur Jean-Michel Aulas pour son engagement et son dévouement sans réserve envers l'Olympique Lyonnais pendant plus de trois décennies, au cours desquelles plus de 50 titres ont été remportés aussi bien pour les équipes masculines que féminines. OL Groupe est heureux de pouvoir continuer à bénéficier de l'expertise et de l'accompagnement de Monsieur Jean-Michel Aulas. Toutes les parties prenantes lui sont reconnaissantes pour son engagement et ses qualités de dirigeant qui ont permis au club de devenir une place forte du football européen tant chez les hommes que chez les femmes.

La priorité du nouveau Président-Directeur général et du Conseil d'administration sera de renforcer la place de l'Olympique Lyonnais sur la scène du football mondial, dans la lignée des plus hautes ambitions de son illustre histoire.

