Olympique Lyonnais Groupe : OL GROUP obtient un pré-accord pour un PGE complémentaire de 76,4 millions d'euros

L'Olympique Lyonnais informe avoir obtenu un pré-accord de ses prêteurs bancaires et obligataires pour la mise en place d'un PGE (Prêt Garanti par l'État) complémentaire, dit "PGE Saison", de 76,4 millions d'euros, d'une maturité de 12 mois, au terme de laquelle une option d'amortissement de 1 à 5 ans pourra être activée. La documentation juridique est en cours de rédaction et pourrait être signée d'ici fin décembre, sous réserve de la levée de l'ensemble des conditions suspensives. Les fonds devraient être mis à disposition à l'issue du closing.



Dans le contexte actuel de crise liée à la COVID-19, ce nouveau financement renforce la trésorerie disponible du groupe afin de lui permettre d'avoir la flexibilité nécessaire pour envisager, avec sérénité, l'avenir et les développements futurs.



En parallèle, compte tenu des impacts économiques liés à la pandémie COVID-19, le groupe a obtenu de la part de ses prêteurs bancaires et obligataires, un "covenant holiday" (exemption provisoire au respect des ratios) au 31 décembre 2020.