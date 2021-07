Lyon, le 19 juillet 2021

OL GROUPE (FR0010428771/ Mnémonique : OLG), annonce aujourd'hui la réalisation d'augmentations de capital ayant permis aux acteurs sportifs professionnels (joueurs, joueuses, staffs, encadrement) de convertir en actions d'OL Groupe une partie de leur rémunération (mois de février à juin inclus).

Le groupe remercie vivement les acteurs sportifs qui ont participé à ces opérations, témoignant leur engagement dans l'avenir sportif et économique de l'Olympique Lyonnais et permettant au groupe d'améliorer sa position de trésorerie et de renforcer ses fonds propres.

L'opération a été réalisée via trois augmentations de capital constatées par décisions du Président Directeur Général le 19 mai, le 18 juin et le 19 juillet 2021, par voie d'émissions d'actions nouvelles avec suppression du droit préférentiel de souscription, conformément à la 16ème résolution adoptée par l'Assemblée Générale Mixte des actionnaires du 3 décembre 2019 et aux décisions du conseil d'administration du 12 avril 2021.

Les augmentations de capital ont été souscrites auprès d'un cercle restreint d'investisseurs constitué de joueurs et joueuses professionnels, ainsi qu'une partie du staff et du personnel d'encadrement des équipes professionnelles masculine et féminine de l'Olympique Lyonnais, agissant pour compte propre visé à l'article L. 411-2 1° du Code monétaire et financier (ci-après l'«Opération »).

Le prix d'émission des actions a été fixé à la moyenne des cours des 10 dernières séances de bourse précédant la fixation du prix de souscription, à savoir respectivement, 2,31 euros le 12 mai, 2,25 euros le 11 juin et 2,22 euros le 12 juillet.

L'Opération a donné lieu à l'émission au total de 363 483 actions nouvelles d'une valeur nominale de 1,52 euros, pour un montant global de souscription de 827 085,57 euros, prime d'émission incluse, représentant 0,62 % du capital social post opération.

Les fonds levés permettront à OL Groupe d'améliorer sa position de trésorerie et de renforcer ses fonds propres.

A l'issue de l'Opération, le capital social d'OL GROUPE sera porté à 89 026 611,28 euros, divisé en 58 570 139 actions.



À titre indicatif, l'incidence de l'Opération sur la participation dans le capital d'un actionnaire détenant 1% du capital social de la société OL Groupe préalablement à l'Opération (et qui n'a pas souscrit à l'Opération) est de 0,0062 % et de 0,0024 % sur une base pleinement diluée dans l'hypothèse où la totalité des OSRANE en circulation seraient converties (soit une détention de 0,9938 % et 0,9976 % après opération).

A la connaissance de la société, la répartition de l'actionnariat d'OL Groupe après réalisation de l'Opération est la suivante :

Avant l'Opération (30/04/21) Après l'Opération (19/07/21) Actionnaire Nb d'actions % du capital Nb droits de vote % droit de vote Nb d'actions % du capital Nb droits de vote % droit de vote Holnest 16 232 973 27,89% 27 441 060 29,75% 16 232 973 27,72% 27 441 060 29,72% Pathé 11 341 388 19,48% 22 682 776 24,59% 11 341 388 19,36% 22 682 776 24,57% IDG 11 627 153 19,98% 23 254 306 25,21% 11 627 153 19,85% 23 254 306 25,19% Auto-détention 1 957 397 3,36% 0 0,00% 2 080 375 3,55% 0 0,00% Public 17 047 745 29,29% 18 850 149 20,44% 16 924 767 28,90% 18 579 039 20,12% Nouveaux investisseurs 0 0,00% 0 0,00% 363 483 0,62% 363 483 0,39%



L'admission sur le marché d'Euronext Paris, des dernières actions nouvelles émises dans le cadre de l'Opération, a été réalisé le 19 juillet 2021. Le règlement-livraison est prévu le 21 juillet 2021. Ces actions nouvelles porteront jouissance et seront admises aux négociations sur le marché d'Euronext Paris sur la même ligne de cotation que les actions de la société OL Groupe d'ores et déjà cotées sous le même code ISIN FR0010428771 OLG.

Conformément aux dispositions de l'article 211-3 du Règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers, l'Opération n'a pas donné lieu à l'établissement d'un prospectus soumis au visa de l'Autorité des marchés financiers.

Des informations détaillées concernant la société OL Groupe, notamment relatives à son activité, ses résultats et les facteurs de risque correspondant, sont présentées au sein du dernier document d'enregistrement universel de la société OL Groupe, lequel peut être consulté, ainsi que les autres informations réglementées et l'ensemble des communiqués de presse de la société OL Groupe, sur son site internet (https://investisseur.olympiquelyonnais.com).



A propos d'OL Groupe

Organisé autour de l'Olympique Lyonnais, Club de football fondé en 1950 et dirigé par Jean-Michel Aulas depuis 1987, OL Groupe est un acteur leader du secteur du divertissement et des médias en France. Depuis la mise en service du stade privé de l'Olympique Lyonnais, en janvier 2016, de nouvelles activités ont été déployées notamment l'organisation de grands évènements sportifs, culturels, et corporate, permettant le développement de nouvelles lignes de revenus indépendantes du cœur de métier football.

CONTACT PRESSE : investisseurs@ol.fr



Avertissement

En France, l'opération sur les actions OL Groupe a été effectuée exclusivement dans le cadre d'une offre au profit d'un cercle restreint d'investisseurs agissant en compte propre, dans le cadre des dispositions de l'article L. 411-2 1° du Code monétaire et financier et les dispositions réglementaires applicables ne donnant pas lieu à l'établissement d'uns prospectus soumis au visa de l'AMF.

S'agissant des Etats membres de l'Espace Economique Européen ayant transposé la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 (telle que modifiée notamment par la directive 2010/73/EU, dans la mesure où cette directive a été transposée dans chacun des Etats membres de l'Espace Economique Européen) (la « Directive Prospectus »), aucune action n'a été entreprise à l'effet de permettre une offre au public des valeurs mobilières objet de ce communiqué rendant nécessaire la publication d'un prospectus dans l'un ou l'autre des Etats membres.

Le présent communiqué et les informations qu'il contient ne constituent ni une offre de souscription ou d'achat, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription, des actions aux Etats-Unis ou dans toute autre juridiction dans laquelle l'opération pourrait faire l'objet de restrictions. Des valeurs mobilières ne peuvent être offertes ou vendues aux Etats-Unis en l'absence d'enregistrement ou de dispense d'enregistrement au titre du US Securities Act de 1933, tel que modifié (le « U.S. Securities Act»), étant précisé que les actions n'ont pas été enregistrées au titre du U.S. Securities Act et que l'émetteur n'a pas l'intention de procéder à une offre au public des actions aux Etats-Unis, ni dans toute autre juridiction.

La diffusion du présent communiqué peut, dans certains pays, faire l'objet d'une réglementation spécifique. Les personnes en possession du présent communiqué doivent s'informer des éventuelles restrictions locales et s'y conformer.



OL Groupe



Tél : +33 4 81 07 55 00

Fax : +33 4 81 07 45 65



Email : investisseurs@ol.fr



www.ol.fr Euronext Paris - compartiment C



Indices : CAC Small - CAC Mid & Small - CAC All–Tradable - CAC All-Share – CAC Consumer Discretionary

Code ISIN : FR0010428771

Reuters : OLG.PA

Bloomberg : OLG FP

ICB : 5755 Services de loisirs

Cette publication dispose du service "Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : yZlvYpaXlpqWlm6daplqaWRnb2+TxGXIaWKYlmdslcmYmmyUnJxjb5qWZnBhmGZo

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/70312-olg-190721-resultat-cercle-restreint-projet-ol-fr.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2021 ActusNews