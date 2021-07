Olympique Lyonnais Groupe : OL GROUPE ANNONCE LA RÉALISATION D'AUGMENTATIONS DE CAPITAL AUPRÈS D'UNE PARTIE DES EFFECTIFS PROFESSIONNELS MASCULIN ET FÉMININ À HAUTEUR D'ENVIRON 0,8 M EUR

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Lyon, le 19/07/2021

OL GROUPE (FR0010428771/ Mnémonique : OLG), annonce aujourd'hui la réalisation d'augmentations de capital ayant permis aux acteurs sportifs professionnels (joueurs, joueuses, staffs, encadrement) de convertir en actions d'OL Groupe une partie de leur rémunération (mois de février à juin inclus).

Le groupe remercie vivement les acteurs sportifs qui ont participé à ces opérations, témoignant leur engagement dans l'avenir sportif et économique de l'Olympique Lyonnais et permettant au groupe d'améliorer sa position de trésorerie et de renforcer ses fonds propres.

L'opération a été réalisée via trois augmentations de capital constatées par décisions du Président Directeur Général le 19 mai, le 18 juin et le 19 juillet 2021, par voie d'émissions d'actions nouvelles avec suppression du droit préférentiel de souscription, conformément à la 16ème résolution adoptée par l'Assemblée Générale Mixte des actionnaires du 3 décembre 2019 et aux décisions du conseil d'administration du 12 avril 2021.

Les augmentations de capital ont été souscrites auprès d'un cercle restreint d'investisseurs constitué de joueurs et joueuses professionnels, ainsi qu'une partie du staff et du personnel d'encadrement des équipes professionnelles masculine et féminine de l'Olympique Lyonnais, agissant pour compte propre visé à l'article L. 411-2 1° du Code monétaire et financier (ci-après l'«Opération »).

Le prix d'émission des actions a été fixé à la moyenne des cours des 10 dernières séances de bourse précédant la fixation du prix de souscription, à savoir respectivement, 2,31 euros le 12 mai, 2,25 euros le 11 juin et 2,22 euros le 12 juillet.

L'Opération a donné lieu à l'émission au total de 363 483 actions nouvelles d'une valeur nominale de 1,52 euros, pour un montant global de souscription de 827 085,57 euros, prime d'émission incluse, représentant 0,62 % du capital social post opération.

Les fonds levés permettront à OL Groupe d'améliorer sa position de trésorerie et de renforcer ses fonds propres.

A l'issue de l'Opération, le capital social d'OL GROUPE sera porté à 89 026 611,28 euros, divisé en 58 570 139 actions.

titre indicatif, l'incidence de l'Opération sur la participation dans le capital d'un actionnaire détenant 1% du capital social de la société OL Groupe préalablement à l'Opération (et qui n'a pas souscrit à l'Opération) est de

0,0062 % et de 0,0024 % sur une base pleinement diluée dans l'hypothèse où la totalité des OSRANE en circulation seraient converties (soit une détention de 0,9938 % et 0,9976 % après opération).

Le présent document ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, sur le territoire des Etats-Unis d'Amérique, du Canada, de l'Australie ou du Japon