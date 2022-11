Olympique Lyonnais Groupe : OL Groupe porté par la billetterie

Au 30 septembre 2022, OL Groupe, dont la vente à Eagle Football a été repoussée au 17 novembre, enregistre au titre du premier trimestre des recettes de billetterie en hausse de 45% à 10,1 millions d'euros contre 5,9 millions à la même période l'an passé, bénéficiant principalement du record historique en L1 lors de la réception du PSG le 18 septembre 2022. Les droits TV et marketing sont en recul, en raison de la non-participation en Coupe d'Europe cette saison.



L'an passé, ils intégraient 6,5 millions d'euros de droits TV UEFA (phase de groupe d'Europa League). Les droits TV LFP/FFF s'établissent à 9,8 millions d'euros au 30 septembre, contre 8,6 millions d'euros.



Les revenus de Partenariats - Publicité enregistrent une progression de 5% pour s'établir à 9,2 millions d'euros, record sur un premier trimestre, attestant de l'attractivité toujours forte de la marque OL.



Les produits dérivés s'élèvent à 3,3 millions d'euros, contre 2,7 millions d'euros, bénéficiant de la hausse des ventes stade liées aux concerts de Rammstein et des Rolling Stones en juillet 2022. Les autres produits de la marque, comprenant notamment des redevances diverses, s'établissent à 2,9 millions d'euros.





Le Groupe réaffirme ses ambitions sportives pour la saison 2022/23 et les saisons suivantes en s'appuyant sur ses fondamentaux, notamment l'Academy OL, un mercato d'été ciblé, des prolongations de contrats joueurs, ainsi que l'arrivée récente d'un nouveau coach français charismatique, Laurent Blanc, pour reconquérir, dès la saison 2023/24, une place européenne.



Après l'accueil de nombreux grands événements en 2021/22, ainsi qu'en début d'exercice 2022/23, le Groupama Stadium enregistre à date une programmation déjà riche à compter du printemps 2023, notamment le concert de Depeche Mode (31 mai 2023), le concert de Muse (15 juin 2023), deux concerts de Mylène Farmer (23 et 24 juin 2023), 5 matchs de la Coupe du Monde de Rugby (septembre/octobre 2023) ainsi que des matchs et tournois de football (hommes et femmes) dans le cadre des Jeux Olympiques de Paris 2024. D'autres concerts et événements devraient également être officialisés prochainement.



Le Groupe rappelle par ailleurs ses objectifs à moyen terme; à savoir, à horizon 2025/26 (sous réserve de la réalisation des opérations avec Eagle Football), un total des produits des activités de l'ordre de 400 à 420 millions d'euros (avec notamment une hypothèse de qualification en Champions League et incluant le trading joueurs) et un excédent brut d'exploitation supérieur à 90 millions d'euros. Ces objectifs incluent également, à horizon 2025/26, une dette nette inférieure à 180 millions d'euros, avec une hypothèse de refinancement du solde de la dette stade sur 7 ans à partir du 01/07/24.