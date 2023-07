Communiqué de presse conjoint

OL Groupe - Eagle Football

Offre publique d'achat simplifiée d'Eagle Football : l'AMF déclare l'offre conforme - ouverture du 20 juillet au 2 août 2023

Lyon, le 20 juillet 2023,

Le 22 juin dernier, Eagle Football Holdings Bidco Limited (l'« Initiateur » ou « Eagle Football ») a déposé un projet d'offre publique d'achat simplifiée obligatoire en numéraire (l'« Offre ») visant les actions OL Groupe, au prix de 3 euros par action. Le même jour, OL Groupe déposait son projet de note en réponse, comprenant l'avis motivé de son Conseil d'administration sur l'Offre ainsi que le rapport de l'expert indépendant.

L'Autorité des marchés financiers (l'« AMF ») a rendu le 18 juillet 2023 un avis positif sur la conformité de l'Offre et a émis son visa sur la note d'information et la note en réponse relatives à l'Offre. L'Offre sera ouverte du 20 juillet au 2 août 2023 (inclus).

Il est rappelé que l'Initiateur détient d'ores et déjà 78,46% du capital et 77,50% des droits de vote théoriques[1] de la société Olympique Lyonnais Groupe et que l'Offre vise l'ensemble des actions OL Groupe autres que (i) les actions détenues par l'Initiateur, (ii) les actions détenues par Holnest (family office de Jean-Michel Aulas), qui s'est engagée à ne pas apporter ses titres à l'Offre, (iii) les actions gratuites en cours de période d'incessibilité, et (iv) les actions auto-détenues, que le conseil d'administration de la Société a décidé de ne pas apporter à l'Offre.

En ce qui concerne ses projets pour OL Groupe, l'Initiateur souhaite souligner certains éléments de ses intentions stratégiques, en ce compris ses projets de rester une société cotée en bourse et de poursuivre la migration de sa cotation publique vers le New York Stock Exchange, comme cela a déjà été indiqué dans la note d'information. L'Initiateur, en sa qualité d'actionnaire majoritaire de la Société, a l'intention de soutenir la Société dans la mise en œuvre d'initiatives clés qui visent à :

améliorer la compétitivité de son équipe professionnelle masculine en investissant directement dans l'acquisition de joueurs et en collaborant étroitement avec d'autres clubs de football contrôlés par l'Initiateur,

restructurer le programme professionnel féminin par la création d'une nouvelle société, dont OL Groupe sera actionnaire minoritaire, axée exclusivement sur le football féminin, dont l'objectif serait de renforcer la position concurrentielle du programme féminin, de mieux utiliser la réputation du programme en tant que première équipe féminine professionnelle au monde pour assurer la reconnaissance mondiale des principales marques de la société, d'établir une évaluation distincte et significative du programme féminin en partenariat avec un partenaire américain solide, tout en éliminant les coûts directs importants supportés par la société pour l'exploitation directe de ce programme,

permettre à la Société et à son actionnariat de bénéficier d'une plus grande liquidité et d'une meilleure valorisation grâce à la cotation éventuelle des titres de la Société ou d'Eagle Holdings sur le New York Stock Exchange (ou sur une bourse équivalente, telle que le Nasdaq), et

poursuivre le développement des capacités de la Société, surtout à travers une collaboration avec les autres clubs de football propriété de l'Initiateur, qui vise à tirer profit des synergies opérationnelles, de l'identification des joueurs et de la création d'actifs, ainsi que du partage des meilleures pratiques en matière d'administration, de technologie, de données et de décisions sportives.

Les termes de l'Offre sont décrits dans la note d'information de l'Initiateur et la note en réponse d'OL Groupe qui sont mises à disposition sur les sites internet de l'AMF (www.amf-france.org) et de la Société (https://investisseur.olympiquelyonnais.com/), et peuvent être obtenues sans frais au siège social d'Olympique Lyonnais Groupe au 10 avenue Simone Veil – 69150 Décines-Charpieu (Rhône).

Avertissement

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre d'acquérir des titres . L'Offre ne sera réalisée que conformément à la documentation d'Offre qui contient les termes et conditions complets de l'Offre. Toute décision relative à l'Offre doit se fonder exclusivement sur l'information contenue dans la documentation d'Offre.

Le présent communiqué a été préparé à des fins d'information uniquement. Il ne constitue pas une offre au public. La diffusion de ce communiqué, l'Offre et son acceptation peuvent faire l'objet d'une règlementation spécifique ou de restrictions dans certains pays. L'Offre ne s'adresse pas aux personnes soumises à de telles restrictions, ni directement, ni indirectement, et n'est pas susceptible de faire l'objet d'une quelconque acceptation depuis un pays où l'Offre ferait l'objet de telles restrictions. Le présent communiqué n'est pas destiné à être diffusé dans ces pays. En conséquence, les personnes en possession du présent communiqué sont tenues de se renseigner sur les restrictions locales éventuellement applicables et de s'y conformer. OL Groupe décline toute responsabilité quant à une éventuelle violation de ces restrictions par qui que ce soit.

En application du règlement d'exécution (UE) 2016/1055 de la Commission du 29 juin 2016 établissant des normes techniques d'exécution relatives aux modalités techniques de publication et de report des informations privilégiées conformément au règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil, le présent communiqué de presse est susceptible de contenir des informations privilégiées et a été communiqué au diffuseur agréé d'OL Groupe.









Tél : +33 4 81 07 55 00

Fax : +33 4 81 07 45 65



Email : investisseurs@ol.fr



www.ol.fr

Euronext Paris - compartiment C



Indices : CAC Small - CAC Mid & Small - CAC All–Tradable - CAC All-Share – CAC Consumer Discretionary

Code ISIN : FR0010428771

Reuters : OL GROUPE.PA

Bloomberg : OL GROUPE FP

ICB : 40501030 Services de loisirs

[1] Sur la base d'un capital composé de 175.873.471 actions représentant 178.045.830 droits de vote théoriques au 5 juillet 2023 (en application de l'article 223-11 du règlement général de l'AMF).

Il est précisé que 207.000 actions sont en outre assimilées à la participation d'Eagle Football au titre de l'article L. 233-9, I°, 4° du Code de commerce. En tenant compte de ladite assimilation, Eagle Football détient 78,46% du capital et 77,50% des droits de vote théoriques de OL Groupe.

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : mZqbkpuck2zJnJycZMpqb5aXmppllZLIaJKWm2eelZ3FbGqVmZeTZpebZnFilmVs

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :

Communiqués publiés en période d'offre publique d'acquisition :

- OPA Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/81106-olg-communique-conjoint-relatif-a-la-conformite-vfr10826316.1.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2023 ActusNews