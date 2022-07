Olympique Lyonnais Groupe : RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION SURLES RESOLUTIONS PRESENTEES A L'ASSEMBLEE GENERALE DU 29 JUILLET 2022

Olympique Lyonnais Groupe

Société anonyme à conseil d'administration au capital de 89 546 826,72 euros.

Siège social : 10, avenue Simone Veil - 69150 Décines-Charpieu (Rhône) 421 577 495 R.C.S. LYON

(la « Société »)

RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION SUR LES RESOLUTIONS PRESENTEES A

L'ASSEMBLEE GENERALE DU 29 JUILLET 2022

Mesdames et Messieurs les Actionnaires,

Les résolutions qui vous sont proposées s'inscrivent dans le cadre de l'opération annoncée le 20 juin 20221 par la Société et ses actionnaires de référence Pathé (entités Pathé SAS, OJEJ et SOJER, ensemble "Pathé"), IDG European Sports Investment Limited ("IDG") et Holnest (Pathé, IDG et Holnest étant ensemble, les "Cédants") avec Eagle Football Holdings, LLC ("Eagle Football" ou, avec toute société affiliée, l'"Investisseur").

Eagle Football Holdings LLC est une société américaine, constituée, contrôlée et gérée par Monsieur John Textor. Elle a vocation à détenir des participations et intérêts dans des clubs de football de premier plan dans le monde entier.

Eagle Football Holdings a notamment vocation à détenir les participations suivantes actuellement détenues par John Textor : une participation d'environ 40% dans Crystal Palace Football Club (Londres, Angleterre), qui joue dans la Premier League anglaise, la première division du football professionnel anglais ; une participation de 90% dans Botafogo de Futebol e Regatas (Rio de Janeiro, Brésil), qui joue dans le Campeonato Brasileiro Série A, la première division du football professionnel brésilien ; et une participation de 80% dans le Racing White Daring Molenbeek (Molenbeek-Saint-Jean, Belgique), qui joue dans la Division 1B Pro League belge, la deuxième division du football professionnel belge.

Les principaux actionnaires d'Eagle Football Holdings LLC seront Monsieur John Textor (qui resterait actionnaire majoritaire), Monsieur William P. Foley et Monsieur Jamie Salter.

Aux termes d'accords conclus avec les Cédants2, Eagle Football s'est engagé à acquérir, directement ou via une société affiliée, 100% des actions et OSRANEs de Pathé et IDG et 100% des actions et 50% des OSRANEs d'Holnest, représentant un total de 39.201.514 actions et 789.824 OSRANEs (l'"Acquisition des Blocs"). Ces acquisitions seront réalisées à un prix de 3€ par action et 265,57€ par OSRANE (calculé par transparence).

Eagle Football s'est également engagé à souscrire, directement ou via une société affiliée, à une augmentation de capital de la Société pour un montant de 85.999.998 euros (l'"Augmentation de Capital") sous réserve de la réalisation de certaines conditions.

Au résultat de l'Acquisition des Blocs, de l'Augmentation de Capital et du remboursement en actions des OSRANEs détenues par l'Investisseur et Holnest, l'Investisseur viendrait à détenir, seul, 80% du capital de la Société et, de concert avec Holnest3, 88,54% (sur une base non-diluée). Conformément à

Voir communiqué de presse de la Société en date du 20 juin 2022. Voir communiqués de presse de la Société en date du 20 juin 2022 et du 8 juillet 2022. Le concert entre Eagle Football et Holnest résulte de la conclusion du contrat relatif à l'Acquisition des Blocs, en date du 7 juillet 2022. Ce contrat prévoit en effet une mise en concert entre Eagle Football et Holnest, avec effet dès la signature du contrat (et prévoit que cette action de concert prendrait fin en l'absence de réalisation de l'Acquisition des Blocs). Cette mise en concert donnera lieu à une déclaration de franchissement de seuils et d'intention du concert dans les délais applicables.

1

