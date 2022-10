NET REBOND DE LA PERFORMANCE DU GROUPE

POST CRISE SANITAIRE

TOTAL DES PRODUITS DES ACTIVITÉS[1] : 252,6 M€ (177,4 M€ EN N-1)

RETOUR À UN EBE POSITIF : 15,9 M€ (-33,9 M€ EN N-1)

RÉSULTAT NET : -55,0 M€ (-107,5 M€ EN N-1)

Lyon, le 14 octobre 2022



Le Conseil d'administration d'OL Groupe, réuni le 14 octobre 2022, a arrêté les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2022 (« exercice 2021/22 »)[2].

L'exercice 2021/22 est marqué par un net rebond de l'activité post pandémie COVID-19.

Ainsi, au 30 juin 2022, le total des produits des activités s'établit à 252,6 M€ (177,4 M€ au 30 juin 2021) en hausse de +42%, permettant au Groupe de renouer avec un excédent brut d'exploitation positif à 15,9 M€ contre -33,9 M€ un an plus tôt.

Tout au long de l'exercice, OL Groupe a poursuivi la mise en œuvre de l'ensemble de ses projets stratégiques, notamment celui de la construction de la LDLC Arena, dont la mise en exploitation est attendue fin 2023.

Les travaux de finalisation se poursuivent en vue de la réalisation du projet d'opération avec Eagle Football, annoncé à la fin de l'exercice 2021/22, la date de réalisation ("closing") ayant été fixée au 21 octobre 2022 (voir paragraphe dédié à l'opération).



1/ NET REBOND DES PRODUITS DES ACTIVITÉS (+42%) ET DES RÉSULTATS

En M€ (du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022) 30/06/2022 30/06/2021 Var. Var. 12 mois 12 mois en M€ en % Billetterie 36,3 2,0 +34,3 +1713% Droits TV et marketing 54,2 69,1 -14,9 -22% Partenariats-publicité 42,0 33,9 +8,1 +24% Produits de la marque 17,4 12,1 +5,4 +45% Events 10,5 1,1 +9,4 +841% PRODUITS DES ACTIVITÉS (HORS TRADING JOUEURS) 160,5 118,2 +42,3 +36% Produits de cessions des contrats joueurs 92,1 59,3 +32,9 +55% TOTAL DES PRODUITS DES ACTIVITÉS 252,6 177,4 +75,2 +42% EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION 15,9 -33,9 +49,8 - Dotations aux amortissements et provisions nettes -65,8 -78,5 +12,8 -16% Autres produits et charges opérationnels courants 8,7 16,7 -7,9 -48% RÉSULTAT OPÉRATIONNEL -41,1 -95,8 +54,7 -57% Résultat financier -15,7 -13,4 -2,3 +17% RÉSULTAT AVANT IMPÔT -56,8 -109,2 +52,4 -48% RÉSULTAT NET -55,0 -107,5 +52,4 -49%



ACTIVITÉ DE L'EXERCICE 2021/22

L'exercice 2021/22 bénéficie de la reprise des activités « Stade », post pandémie, notamment les revenus Matchday, boutiques, grands événements, séminaires et visites.

Le total des produits des activités s'élève à 252,6 M€ contre 177,4 M€ en N-1, soit une progression de 75,2 M€ (+42%) (voir communiqué du 22 juillet 2022).

RETOUR À UN EBE POSITIF : 15,9 M€, 6% DU CA (+49,8 M€ VS N-1)

Les achats et charges externes s'élèvent à 91,2 M€ pour l'exercice 2021/22 vs 55,0 M€ en N-1, traduisant principalement la reprise des activités et l'accueil du public au Groupama Stadium.

Les frais de personnel s'établissent à 99,4 M€ (vs 134,1 M€ en N-1). Ils bénéficient d'un montant de 42,8 M€ (enregistré en diminution des charges) d'aides de l'URSSAF (liées au déplafonnement des exonérations de charges sociales patronales et aides au paiement applicables aux entreprises affectées par la crise sanitaire[3]), intervenant dans le cadre des aides gouvernementales. Ce montant significatif est néanmoins à mettre en regard des impacts de la pandémie sur les résultats du Groupe au cours des deux derniers exercices 2019/20 et 2020/21 estimés, en cumulé, à 250 M€ sur les revenus et à 175 M€ sur l'excédent brut d'exploitation. Par ailleurs, en 2020/21, les frais de personnel intégraient un total de 12,6 M€ de primes variables liées notamment à la qualification de l'équipe masculine en 1/2 finale de Champions League 2019/20 (Final 8) (1,2 M€ en 2021/22).

Ainsi, grâce à la reprise des activités et aux aides consenties par l'État, l'excédent brut d'exploitation (EBE) du Groupe est de nouveau positif et s'établit à 15,9 M€ au 30 juin 2022, en amélioration de +49,8 M€ par rapport au 30 juin 2021.

RÉSULTAT NET EN FORTE AMÉLIORATION, QUI RESTE CEPENDANT NÉGATIF

Dans le sillage de l'EBE, le résultat opérationnel s'élève à -41,1 M€ pour l'exercice 2021/22, en amélioration de 54,7M€ (-95,8M€ en N-1) après des dotations aux amortissements et provisions nettes qui s'élèvent à 65,8 M€ (78,5 M€ en N-1), en baisse de 12,8 M€, reflétant le trading de l'été 2021 et la fin des premiers crédits baux liés au stade.

Au 30 juin 2022, les autres produits et charges opérationnels courants s'établissent à 8,7 M€ et intègrent des aides gouvernementales, notamment l'aide aux coûts fixes (7,3 M€) et l'aide fermeture (6,8 M€), ainsi que des charges diverses liées notamment aux prêts de joueurs. En N-1, ils s'élevaient à 16,7 M€, dont notamment l'aide aux coûts fixes (10 M€) et des indemnités diverses, dont la compensation billetterie de 3,1 M€.

Le résultat financier s'établit à -15,7, M€ (vs -13,4 M€ en N-1) intégrant une charge de 1,7 M€ liée aux intérêts des PGE (Prêts Garantis par l'État, souscrits en 2020 à hauteur de 169 M€) ainsi qu'une charge de 2,2 M€ relative à des financements de créances joueurs. Il bénéficie néanmoins d'un impact favorable à hauteur de 1,1 M€ relatif à la baisse des intérêts Long Terme, en lien avec la diminution du capital restant dû de la dette bancaire du stade (tranche A).

Le résultat avant impôt de l'exercice 2021/22 s'établit à -56,8 M€ en nette amélioration (-109,2 M€ au

30 juin 2021), le résultat net est ainsi ramené à -55,0 M€ (-107,5 M€ en N-1).



2/ BILAN ET ENDETTEMENT

Les capitaux propres (y compris intérêts minoritaires) s'élèvent à 78,1 M€ au 30 juin 2022, contre 121,8 M€ au 30 juin 2021, impactés du résultat net négatif de l'exercice.

Les actifs liés aux contrats joueurs sont en nette diminution, pour s'établir à 73,3 M€ (vs 136,4 M€ au 30 juin 2021), reflétant le trading joueurs et les plans d'amortissements. Au 30 juin 2022, la valeur de marché de l'effectif professionnel masculin est estimée à 269 M€[4], induisant un niveau de plus-values potentielles toujours élevé et estimé à près de 200 M€.

Le bilan au 30 juin 2022 reflète l'avancement des travaux de construction de la LDLC Arena[5] :

À l'actif : un montant global de 44,8 M€ sur les lignes Actifs liés aux droits d'utilisation (42,9 M€) et Immobilisations corporelles (1,9 M€) ainsi que 40,7 M€ liés à l'avance preneur associée au CBI sur la ligne Autres Actifs Financiers.

Au passif : les capitaux propres incluent les TSDI à hauteur de 10,5 M€ (hors frais de structuration), les Dettes financières liées aux obligations locatives relatives au CBI s'élèvent à 42,1 M€. Les emprunts obligataires infrastructures intègrent les Obligations Relance (18,5 M€ hors frais de structuration).

Au 30 juin 2022, OL Groupe disposait d'une trésorerie globale de 27,3 M€ (contre 69,2 M€ au 30 juin 2021), ainsi que d'une réserve de tirage RCF (Revolving Credit Facility) de 100 M€.

La dette nette sur contrats joueurs s'améliore de 27,7 M€ et s'établit à 15,7 M€ au 30 juin 2022.

Ainsi, au 30 juin 2022, l'endettement net de trésorerie (y compris créances et dettes nettes sur contrats joueurs) est en légère hausse à 330,8 M€ (vs 303,3 M€ au 30 juin 2021).

Au 30 juin 2022, le Groupe a bénéficié d'un « covenant holiday » de la part de ses prêteurs bancaires et obligataires.



3/ ÉVÉNEMENTS RÉCENTS

La création de la filiale commerciale de la LFP et la prise de participation de 1,5 Md€ (13%) par le fonds d'investissement CVC Capital Partners dans ladite filiale ont fait l'objet d'un closing fin juillet 2022. Le collège de L1 et de L2 et le Conseil d'Administration de la LFP ont voté la répartition de 1,13 Md€ reversé aux clubs (fractionnée sur plusieurs exercices), dont une dotation totale de 90 M€ à recevoir pour l'Olympique Lyonnais. Le Groupe a bénéficié en août dernier d'un premier versement à hauteur de 16,5 M€. Les encaissements suivants devraient intervenir en juillet 2023 (23,5 M€) et en 2023/2024 (50 M€) (sous réserve de la réalisation des opérations suivantes entre la LFP et CVC Capital Partners).

En juillet dernier, l'activité « Grands Événements » a connu un fort succès avec les concerts à guichet fermé de Rammstein et des Rolling Stones qui ont réuni plus de 150 000 personnes.

Depuis le 1er juillet 2022, le club a procédé à des acquisitions optimisées de contrats joueurs pour un total de 11,1 M€ (normes IFRS), notamment Nicolas Tagliafico (5,3 M€)[6], Johann Lepenant (4,6 M€)[7], Saël Kumbedi (1 M€). Trois joueurs emblématiques et issus de l'Academy OL sont arrivés libres : Alexandre Lacazette (Arsenal), Corentin Tolisso (Bayern) et Rémy Riou (Caen). En parallèle, des cessions de contrats joueurs sont intervenues à hauteur de 39,2 M€ (normes IFRS), notamment Lucas Paqueta (West Ham 36,9 M€)[8], Léo Dubois (Galatasaray 2,3 M€)[9]. Le club a également procédé à des mutations temporaires pour la saison 2022/23 : Cenk Ozkaçar, Tino Kadewere, Abdoulaye Ndiaye, Habib Keita, Yaya Soumare, Youssouf Kone.

L'équipe féminine d'OL Reign a terminé 1ère de la saison régulière de la NWSL 2022, se qualifiant ainsi directement pour la ½ finale des play-offs qu'elle disputera le 23 octobre prochain à Seattle.



4/ PERSPECTIVES

Le premier trimestre de l'exercice 2022/23 confirme la bonne reprise des activités constatée lors de l'exercice précédent et devrait afficher une nouvelle croissance par rapport à N-1.

Le Groupe réaffirme ses ambitions sportives pour la saison 2022/23 et les saisons suivantes en s'appuyant sur ses fondamentaux, notamment l'Academy OL, pilier stratégique historique, ainsi que sur le mercato d'été ciblé, pour reconquérir, dès la saison 2023/24, une place européenne. Les récentes arrivées et prolongations[10] de contrats joueurs témoignent des grandes ambitions du club d'insuffler une nouvelle dynamique autour de son équipe professionnelle.

L'opportunité de recruter l'un des meilleurs entraineurs français de ces dernières années s'est concrétisée par l'arrivée de Laurent Blanc (Champion du Monde et Champion d'Europe en tant que joueur et en tant qu'entraineur : Champion de France avec Bordeaux, 3 fois Champion de France avec le PSG, 2 quadruplés avec le PSG, 2 fois meilleur entraineur de Ligue 1, sélectionneur de l'Equipe de France pendant 2 ans) qui a remplacé Peter Bosz.

Après une programmation riche en 2021/22, le Groupama Stadium accueillera notamment le concert de Depeche Mode (31 mai 2023), le concert de Muse (15 juin 2023), les concerts de Mylène Farmer (23 et 24 juin 2023), 5 matchs de la Coupe du Monde de Rugby (septembre/octobre 2023) et des matchs et tournois de football (hommes et femmes) dans le cadre des Jeux Olympiques de Paris 2024. D'autres concerts et événements devraient également être officialisés prochainement. La programmation de la LDLC Arena vient d'être lancée officiellement avec le concert de Shaka Ponk prévu le 2 février 2024.



5/ PROJET D'OPÉRATION AVEC EAGLE FOOTBALL (ACQUISITION D'UNE PARTICIPATION MAJORITAIRE DANS OL GROUPE ET SOUSCRIPTION À UNE AUGMENTATION DE CAPITAL RÉSERVÉE, SUIVIES DU LANCEMENT D'UNE OFFRE PUBLIQUE SUR OL GROUPE)

Le 20 juin 2022, les trois principaux actionnaires historiques d'OL Groupe à savoir Holnest (société contrôlée par M. Jean-Michel Aulas, PDG d'OL Groupe), Pathé (entités Pathé SAS, OJEJ et SOJER, toutes contrôlées par M. Jérôme Seydoux) et IDG Capital, ont annoncé être entrés en négociations exclusives avec la société Eagle Football Holdings LLC (« Eagle Football »), contrôlée par M. John Textor, en vue de l'acquisition par cette dernière d'une participation majoritaire dans OL Groupe suivie d'une offre publique d'achat obligatoire simplifiée[11].

À la suite de l'avis positif rendu le 30 juin 2022 par les institutions représentantes du personnel compétentes du Groupe sur l'opération projetée, OL Groupe a été informé de la signature le 7 juillet 2022 du contrat relatif à l'acquisition par Eagle Football (directement ou par l'intermédiaire d'une société affiliée), (i) de la totalité des actions et de 50% des OSRANEs détenues par Holnest, et (ii) de la totalité des actions et des OSRANEs détenues par Pathé et IDG Capital, à un prix de cession de 3 € par action et 265,57 € par OSRANE.

Concomitamment, un accord a été conclu entre OL Groupe et Eagle Football aux termes duquel Eagle Football s'est engagée à souscrire (directement ou par l'intermédiaire d'une société affiliée), sous réserve de la réalisation de l'acquisition effective des blocs susvisée, à une augmentation de capital d'OL Groupe qui lui serait réservée pour un montant de 86 M€ (prix de souscription de 3 €/action)[12]. Ce renforcement financier devrait permettre à OL Groupe d'investir notamment dans les équipes sportives ainsi que dans les infrastructures et d'accélérer le remboursement de certains financements. Cette augmentation de capital réservée a été approuvée par l'assemblée générale du 29 juillet 2022[13].

Les travaux de finalisation se poursuivent en vue de la réalisation du projet d'opération avec Eagle Football, annoncé à la fin de l'exercice 2021/22, la date de réalisation (« closing ») ayant été fixée au 21 octobre 2022[14].

Il est rappelé qu'à la suite de la réalisation de cette opération, Eagle Football déposera, pour le compte du concert constitué avec Holnest, une offre publique d'achat simplifiée sur le solde des titres OL Groupe, au prix de 3 € par action et 265,57 € par OSRANE, conformément à la réglementation applicable, suivie d'un retrait obligatoire si les conditions sont réunies.

Par ailleurs, le mandat de Président Directeur Général de Jean-Michel Aulas serait renouvelé pour au moins 3 ans (sous réserve de certaines conditions).



6/ FEUILLE DE ROUTE STRATÉGIQUE

Les travaux de construction de la LDLC Arena, portés à 100% par OL Groupe, sur le site d'OL Vallée, avancent conformément au calendrier prévu. Démarrés en janvier 2022, ils devraient permettre la mise en exploitation de la salle fin 2023. La commercialisation des événements qui s'y produiront a déjà démarré.

Sur le plan de l'endettement financier, OL Groupe poursuit son objectif de refinancement sur le long terme des 2 PGE (169 M€), en s'appuyant notamment sur l'ensemble des dispositifs gouvernementaux activables.

Afin de tenir compte de la performance sportive de la saison écoulée qui ne permet pas de disputer de Coupe d'Europe en 2022/23, et de l'environnement économique marqué par l'inflation et une hausse des taux d'intérêt, la société rappelle ses objectifs à moyen terme (figurant dans le communiqué du 7 juillet 2022) : à savoir, à horizon 2025/26[15], un total des produits des activités de l'ordre de 400 à 420 M€ (avec notamment une hypothèse de qualification en Champions League et incluant le trading joueurs) et un EBE supérieur à 90 M€. Ces objectifs incluent également, à horizon 2025/26, une dette nette inférieure à 180 M€ (avec une hypothèse de refinancement du solde de la dette stade sur 7 ans à partir du 01/07/24).



« Le présent document contient des indications sur les objectifs d'OL Groupe. L'attention du lecteur est attirée sur le fait que la réalisation de ces objectifs peut être affectée par des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats futurs, les performances et les réalisations d'OL Groupe soient significativement différents des objectifs formulés ou suggérés. Ces facteurs peuvent inclure les évolutions de la conjoncture économique et commerciale, de la réglementation, ainsi que des facteurs de risques détaillés dans le Rapport Financier Semestriel au 31/12/21 d'OL Groupe et dans le Document d'Enregistrement Universel 2021/22 à venir. »



OL GROUPE



Tél : +33 4 81 07 55 00

Fax : +33 4 81 07 45 65



Email : investisseurs@ol.fr



www.ol.fr

Euronext Paris - compartiment C



Indices : CAC Small - CAC Mid & Small - CAC All–Tradable - CAC All-Share – CAC Consumer Discretionary

Code ISIN : FR0010428771

Reuters : OLG.PA

Bloomberg : OLG FP

ICB : 40501030 Services de loisirs





ANNEXES



RÉSULTATS SPORTIFS 2021/22

ÉQUIPE MASCULINE ÉQUIPE FÉMININE CHAMPIONNAT 8ème 1ère EUROPE EUROPA LEAGUE

1/4 (contre West Ham) CHAMPIONS LEAGUE

Vainqueur COUPE DE FRANCE 1/32ème (Décision FFF) 1/8 (contre PSG)



MERCATO D'ÉTÉ 2022

Cessions (IFRS)

Titouan THOMAS à Estoril (0 M€)

Lucas PAQUETA à West Ham (36,9 M€)

Léo DUBOIS à Galatasaray (2,3 M€)

Lenny PINTOR à l'ASSE (bonus/plus-value future)

Acquisitions (IFRS)

Johann LEPENANT en provenance de Caen (4,6 M€ - contrat de 5 ans)

Achraf LAAZIRI en provenance de Fus Rabat (0,2 M€ - contrat de 4 ans)

Nicolas TAGLIAFICO en provenance de l'Ajax Amsterdam (5,3 M€ - contrat de 3 ans)

Pathé MBOUP en provenance du Dakar Sacré Cœur (incentives - contrat de 2 ans)

Saël KUMBEDI en provenance du Havre FC (1 M€ - contrat de 3 ans)

Prêts (sorties) jusqu'au 30 juin 2023

Abdoulaye NDIAYE au SC Bastia

Habib KEITA à Courtrai

Yaya SOUMARE à Bourg Peronnas

Cenk OZKACAR à Valence (prêt payant 0,5 M€ + option achat 5 M€)

Tino KADEWERE à Majorque (prêt payant 0,4 M€ bonus compris + option d'achat 8,5 M€ + 20%/plus-value)

Youssouf KONE à Ajaccio

Arrivées de joueurs libres

Rémy RIOU en provenance de Caen (contrat de 2 ans)

Alexandre LACAZETTE en provenance d'Arsenal (contrat de 3 ans)

Corentin TOLISSO en provenance du Bayern (contrat de 5 ans)



PRODUITS DES ACTIVITÉS

En M€ (du 1er juillet au 30 juin) 30/06/2022

12 mois 30/06/2021

12 mois Var.

en M€ Var.

en % BILLETTERIE 36,3 2,0 +34,3 +1713% dont championnat et autres matchs 25,2 2,0 +23,2 +1157% dont Europe 11,1 0,0 +11,1 NA DROITS TV ET MARKETING 54,2 69,1 -14,9 -22% dont LFP-FFF 35,3 42,1 -6,8 -16% dont UEFA 18,9 27,0 -8,1 -30% PARTENARIATS-PUBLICITÉ 42,0 33,9 +8,1 24% PRODUITS DE LA MARQUE 17,4 12,1 +5,4 45% dont produits dérivés 10,8 8,1 +2,7 33% dont produits images et divers 6,7 4,0 +2,7 69% EVENTS 10,5 1,1 +9,4 +841% dont séminaires et visites 7,2 1,1 +6,1 +545% dont grands événements 3,3 0,0 +3,3 NA PRODUITS DES ACTIVITÉS (HORS TRADING JOUEURS) 160,5 118,2 +42,3 36% PRODUITS DE CESSIONS DES CONTRATS JOUEURS 92,1 59,3 +32,9 55% TOTAL DES PRODUITS DES ACTIVITÉS1 252,6 177,4 +75,2 42%

1 Indicateur Alternatif de Performance (IAP) - Total des produits des activités comprend les produits des activités hors trading ainsi que les Produits de cessions de contrats joueurs.



COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ SIMPLIFIÉ

En M€ (du 1er juillet au 30 juin) 30/06/2022

12 mois 30/06/2021

12 mois Var.

en M€ Var.

en % PRODUITS DES ACTIVITÉS HORS TRADING JOUEURS 160,5 118,2 +42,3 +36% Plus-values/cessions de joueurs 53,6 45,2 +8,3 +18% Dont produits de cessions de contrats joueurs 92,1 59,3 +32,9 +55% Dont valeurs résiduelles -38,6 -14,0 -24,5 +175% TOTAL DES PRODUITS DES ACTIVITÉS (IAP) 252,6 177,4 +75,2 +42% Achats consommés et charges externes -91,2 -55,0 -36,3 +66% Impôts, taxes et versements assimilés -7,5 -8,2 +0,7 -9% Charges de personnel -99,4 -134,1 +34,7 -26% EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION 15,9 -33,9 +49,8 - Dot. aux amortissements & provisions nettes -65,8 -78,5 +12,8 -16% Autres produits & charges opérationnels courants 8,7 16,7 -7,9 -48% RÉSULTAT OPÉRATIONNEL -41,1 -95,8 +54,7 - Résultat financier -15,7 -13,4 -2,3 17% RÉSULTAT AVANT IMPÔT -56,8 -109,2 52,4 48% RÉSULTAT NET -55,0 -107,5 52,4 49%



BILAN SIMPLIFIÉ*

ACTIF (M€) 30/06/22 30/06/21 PASSIF (M€) 30/06/22 30/06/21 Contrats joueurs 73,3 136,4 Capitaux propres (y compris minoritaires)3 78,1 121,8 Immobilisations corporelles1 384,0 364,3 Emprunts obligataires et bancaires infrastructures4 160,5 148,0 Autres actifs immobilisés 6,1 5,4 Autres emprunts et dettes financières5 222,9 181,8 TOTAL ACTIF IMMOBILISE 463,4 506,1 TOTAL DETTES FINANCIERES 383,4 329,8 Impôts différés 4,8 3,4 Provisions 2,7 2,9 Créances / contrats joueurs 40,2 43,1 Dettes sur contrats joueurs 55,8 86,5 Autres actifs2 115,8 75,8 Autres passifs 21,8 46,6 Trésorerie 27,5 69,9 Dettes courantes 109,9 110,7 TOTAL ACTIF 651,6 698,3 TOTAL PASSIF 651,6 698,3

*présentation simplifiée, non conforme aux normes IFRS

3 dont TSDI (hors frais de structuration) 10,5 0,0 1 incluant impact IFRS 16 4 dont OR (hors frais de structuration) 18,5 0,0 dont VNC stade 307,9 320,2 5 incluant impact IFRS 16 dont VNC centre d'entrainement 16,6 17,6 dont dette RCF (hors frais de structuration) 0,0 0,0 dont VNC centre de formation 9,2 10,2 dont dette PGE (hors frais de structuration) 169,0 169,0 dont VNC arena 44,8 6,9 dont dette CBI (hors frais de structuration) 42,9 0,0 dont VNC autres 5,5 9,4 2 dont avance preneur CBI Arena 40,7 0,0

[1] Indicateur Alternatif de Performance (IAP) - Total des produits des activités comprend les produits des activités hors trading ainsi que les Produits de cessions de contrats joueurs.

[2] Les procédures d'audit sur les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2022 ont été effectuées par les commissaires aux comptes et les rapports relatifs à la certification des comptes sont en cours d'émission.

[3] Instruction ACOSS n°SSAS2129408J du 28 septembre 2021 (confirmée par l'instruction modificative du 1er décembre 2021)

[4] valeur marché OL, basée sur Transfermarkt et CIES

[5] Rappel : Le financement de la « LDLC Arena » a été finalisé en mai 2022 (voir communiqué de presse du 2 mai 2022), pour un montant total de 141 M€, avec l'émission d'OR (Obligations Relance) pour un total de 18,5 M€, de TSDI (Titres subordonnés à Durée Indéterminée) pour 10,5 M€ et la souscription d'un CBI (Crédit-Bail Immobilier) d'un montant total de 90 M€ net, ainsi que des ressources d'OL Groupe (22 M€).

[6] 4,2 M€ en normes françaises

[7] 4,25 M€ + 2,5 M€ bonus + 10%/plus-value future

[8] 61,63 M€ dont 18,68 M€ de bonus étalés sur 5 ans + 10%/plus-value future, -15%/plus-value reversée au Milan AC

[9] 2,5 M€ + 1 M€ bonus + 10%/plus-value future

[10] Notamment, Maxence CAQUERET (2027), Mohamed EL AROUCH (2025), Sekou LEGA (2025), Castello LUKEBA (2025), Bradley BARCOLA (2026), Samuel BOSSIWA (2025), Kayne BONNEVIE (2024), Abdoulaye NDIAYE (2025), Anthony LOPES (2025), Thiago MENDES (2025), TETE (2023).

[11] Voir communiqué de la Société en date du 20 juin 2022.

[12] Voir communiqué de la Société en date du 8 juillet 2022.

[13] Voir communiqués de la Société du 22 juillet et 29 juillet 2022.

[14] Voir communiqués de la Société en date du 30 septembre 2022.

[15] Sous réserve de la réalisation des opérations avec Eagle Football.

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : yZmdZMVnk5yayG2eapxomGdobZtix5HHmmqdk2Vol5uYZ52VmG1qaJbGZnBnnGhq

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Communiqué sur comptes, résultats Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/76734-olg-141022-ra-2021-2022-fr.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2022 ActusNews