TOUTES LES LIGNES DE REVENUS SONT EN PROGRESSION

TOTAL DES PRODUITS DES ACTIVITÉS[1] (6 mois) : 134,8 M€ (+16%, +18,7 M€)

intégrant le 1er versement lié à l'opération « LFP/CVC Capital »

En l'absence de Coupe d'Europe,

BAISSE DE LA RENTABILITÉ OPÉRATIONNELLE : EBE DE -23,7 M€

ACQUISITION DE 77,49% DU CAPITAL D'OL GROUPE PAR EAGLE FOOTBALL

et souscription à une augmentation de capital réservée de 86 M€

Lyon, le 15 février 2023 8h00

Le Conseil d'administration d'OL Groupe, réuni le 14 février 2023, a arrêté les comptes semestriels de l'exercice 2022/23.

Au 31 décembre 2022, les produits des activités s'établissent à 134,8 M€ contre 116,1 M€ au 31 décembre 2021, en hausse de 18,7 M€ soit +16%. Toutes les lignes de revenus sont en progression, malgré la non-qualification en Coupe d'Europe 2022/23, reflétant l‘attractivité du club et de la marque OL, ainsi que la qualité de ses infrastructures pour l'accueil d'événements majeurs.

L'excédent brut d'exploitation (EBE) est néanmoins négatif à -23,7 M€, fortement impacté par (i) l'absence de participation en Coupe d'Europe cette saison, (ii) la hausse des charges d'activité (en relation avec la hausse des revenus), (iii) la hausse des charges d'exploitation, notamment les charges d'électricité en lien avec le contexte international et inflationniste global et enfin, (iiii) l'augmentation des charges de personnel liée au mercato d'été 2022 et à l'aide URSSAF enregistrée en N-1 (37 M€ en relation avec la crise sanitaire).

Tout au long du semestre, OL Groupe a poursuivi ses avancées sur l'ensemble de ses projets stratégiques, notamment la construction de la LDLC Arena, dont la mise en exploitation est attendue fin 2023.

En parallèle, le 19 décembre 2022, Eagle Football a finalisé l'acquisition de 77,49% du capital d'OL Groupe, auprès des principaux actionnaires historiques d'OL Groupe (Pathé, IDG Capital et Holnest), et souscrit à une augmentation de capital réservée d'un montant de 86 M€ brut. La composition du Conseil d'administration de la Société a évolué pour refléter ce changement d'actionnariat.

1/ PROGRESSION DE L'ENSEMBLE DES LIGNES DE REVENUS – EBE EN BAISSE

En M€ (du 1er juillet au 31 décembre) 31/12/2022* 31/12/2021 Var. Var. 6 mois 6 mois en M€ en % Billetterie 15,8 14,1 +1,6 +12% Droits TV et marketing 37,7 30,5 +7,2 +23% Partenariats-publicité 19,0 17,4 +1,6 +9% Produits de la marque 11,1 9,1 +2,0 +22% Events 7,4 3,8 +3,7 +97% PRODUITS DES ACTIVITÉS (HORS TRADING JOUEURS) 91,0 75,0 +16,1 +21% Produits de cessions des contrats joueurs 43,8 41,2 +2,6 +6% TOTAL DES PRODUITS DES ACTIVITÉS (1) 134,8 116,1 +18,7 +16% EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION -23,7 14,7 -38,5 - Dotations aux amortissements et provisions nettes -26,2 -33,8 +7,6 -22% Autres produits et charges opérationnels courants -1,8 -1,1 -0,7 - RÉSULTAT OPÉRATIONNEL -51,8 -20,2 -31,6 -156% Résultat financier -9,5 -7,8 -1,8 +23% RÉSULTAT AVANT IMPÔT -61,3 -28,0 -33,4 -119% RÉSULTAT NET PART DU GROUPE -60,2 -27,1 -33,1 122%

*les comptes ont été audités (conformément à la recommandation de l'AMF 2016-05).

TOTAL DES PRODUITS DES ACTIVITÉS AU 31/12/22 : 134,8 M€ (+18,7 M€, +16%)

BILLETTERIE : 15,8 M€ (+1,6 M€, +12%)

Au 1er semestre 2022/23, les recettes de billetterie progressent (+12%), malgré l'absence de participation en Coupe d'Europe. Elles bénéficient d'une recette record en Ligue 1 lors du match OL/PSG, disputé en septembre 2022.

DROITS TV ET MARKETING : 37,7 M€ (+7,2 M€, +23%)

Le Groupe a bénéficié en août 2022 d'un premier versement, à hauteur de 16,5 M€, issu de la prise de participation de CVC dans la filiale commerciale de la LFP. Les droits TV LFP/FFF bénéficient également d'un classement provisoire meilleur qu'en N-1 (8e vs 13e) et de la nouvelle répartition des droits internationaux.

PARTENARIATS - PUBLICITÉ : 19,0 M€ (+1,6 M€, +9%)

Les revenus de Partenariats - Publicité enregistrent une progression de +9%, pour s'établir à un niveau record pour un premier semestre à 19,0 M€, attestant de l'attractivité toujours soutenue de la marque OL, en dépit de l'absence de Coupe d'Europe cette saison.

PRODUITS DE LA MARQUE : 11,1 M€ (+2,0 M€, +22%)

Les produits de la marquent atteignent également un montant record et bénéficient de bonnes performances sur les produits dérivés, ainsi que sur les redevances enregistrées notamment lors des concerts de l'été 2022.

EVENTS : 7,4 M€ (+3,7 M€, +97%)

L'activité Events atteint elle aussi un niveau record à 7,4 M€, grâce notamment à 3 événements musicaux majeurs, réalisés à guichets fermés au Groupama Stadium en juillet 2022 : Rammstein, les 8 & 9 juillet et les Rolling Stones, le 19 juillet, qui ont permis d'accueillir au total plus de 150 000 spectateurs.

En parallèle, l'activité Séminaires/Visites dépasse son niveau record pré-covid à 3,4 M€ (+12% vs N-1).

TRADING JOUEURS : 43,8 M€ (+2,6 M€, +6%)

Au cours du 1er semestre de l'exercice 2022/23, l'Olympique Lyonnais a enregistré les cessions de Lucas PAQUETA à West Ham (35,7 M€) et Léo DUBOIS à Galatasaray (2,4 M€), ainsi que des indemnités de prêts et incentives élevées pour un total de 5,7 M€.

Au 31 décembre 2021, les produits de cessions de contrats joueurs s'élevaient à 41,2 M€, correspondant à la cession de 4 contrats pour un montant cumulé de 39,8 M€, ainsi que des incentives à hauteur de 1,4 M€.

EBE : -23,7 M€ (14,7 M€ en N-1)

Les achats et charges externes s'élèvent à 56,6 M€ sur le semestre vs 42,8 M€ en N-1, traduisant d'une part la croissance de l'activité et d'autre part, le contexte inflationniste global qui impacte les charges d'exploitation, notamment les charges d'électricité qui ont été multipliées par 5 sur le semestre.

Les frais de personnel s'établissent à 86,2 M€. En N-1, ils avaient bénéficié d'une aide de l'URSSAF (en relation avec la crise sanitaire) d'un montant de 37, 1 M€ enregistré en diminution des charges, et s'élevaient à 34,9 M€. Retraités de l'aide URSSAF en N-1, les frais de personnel augmentent de 14,2 M€ (+20%), impactés principalement par les arrivées de joueurs et les prolongations de contrats (LACAZETTE, TOLISSO, TAGLIAFICO, LEPENANT, CAQUERET …).

L'impact de l'absence de participation en Coupe d'Europe cette saison est estimé à 15 M€ environ sur l'excédent brut d'exploitation (EBE) du semestre, qui s'établit ainsi à -23,7 M€ au 31 décembre 2022, contre +14,7 M€ au 31 décembre 2021.

RÉSULTAT NET PART DU GROUPE : -60,2 M€ (-33,1 M€ vs N-1)

Après des dotations aux amortissements et provisions nettes qui s'élèvent à 26,2 M€ (33,8 M€ en N-1), en baisse de -7,6 M€ reflétant principalement le trading de l'été 2022, le résultat opérationnel s'élève à -51,8 M€ au 31 décembre 2022, en baisse de -31,6 M€ par rapport au 31 décembre 2021.

Le résultat financier s'établit à -9,5, M€ (vs -7,8 M€ en N-1) intégrant notamment sur le semestre, des nouvelles charges d'intérêt liées au 2e PGE (souscrit en décembre 2020) et au financement de la LDLC Arena.

Le résultat avant impôt du 1er semestre de l'exercice 2022/23 s'établit ainsi à -61,3 M€ (-28 M€ au 31 décembre 2021). Le résultat net part du groupe s'établit en conséquence à -60,2 M€ contre -27,1 M€ un an plus tôt.

2/ BILAN ET ENDETTEMENT

Bilan simplifié*

ACTIF (M€) 31/12/22 30/06/22 PASSIF (M€) 31/12/22 30/06/22 Contrats joueurs 56,4 73,3 Capitaux propres (y compris minoritaires) 103,5 78,1 Immobilisations corporelles 417,5 384,0 Emprunts obligataires et bancaires infrastructures 114,5 160,5 Autres actifs immobilisés 3,5 6,1 Autres emprunts et dettes financières 300,0 222,9 TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ 477,4 463,4 TOTAL DETTES FINANCIÈRES 414,6 383,4 Impôts différés 5,7 4,8 Provisions 2,6 2,7 Créances / contrats joueurs 72,8 40,2 Dettes sur contrats joueurs 38,3 55,8 Autres actifs 112,3 115,8 Autres passifs 18,9 21,8 Trésorerie 18,2 27,5 Dettes courantes 108,6 109,9 TOTAL ACTIF 686,4 651,6 TOTAL PASSIF 686,4 651,6

* présentation simplifiée non conforme aux normes IFRS

Les actifs liés aux contrats joueurs sont en nette diminution de -16,9 M€, pour s'établir à 56,4 M€ (vs 73,3 M€ au 30 juin 2022), reflétant le trading joueurs lors du mercato estival 2022 et les plans d'amortissements. Au 31 décembre 2022, la valeur de marché de l'effectif professionnel masculin est estimée à 255 M€[2], induisant un niveau de plus-values potentielles toujours élevé, estimé à près de 200 M€.

La hausse des immobilisations corporelles (417,5 M€ vs 384 M€ au 30 juin 2022) reflète principalement l'avancement des travaux de construction de l'Arena (+36 M€ sur le semestre).

Les capitaux propres (y compris intérêts minoritaires) s'élèvent à 103,5 M€ au 31 décembre 2022, en hausse de +25,4 M€ intégrant l'augmentation de capital réservée souscrite par Eagle Football, le 19 décembre 2022, pour un montant de 83,3 M€ net de frais (86 M€ brut) ainsi que le déficit du semestre. Les capitaux propres étaient de 78,1 M€ au 30 juin 2022.

Les emprunts obligataires et bancaires infrastructures (stade et arena) ont diminué de 46,0 M€ pour s'établir à 114,5 M€ (160,5 M€ au 30 juin 2022), en relation notamment avec le désendettement de 50 M€ intervenu en décembre dernier, à la suite de la réalisation de l'opération avec Eagle Football et aux engagements pris dans ce cadre envers les prêteurs bancaires.

Les autres emprunts et dettes financières s'élèvent à 300,0 M€, en hausse de 77,1 M€ (222,9 M€ au 30 juin 2022), intégrant notamment l'augmentation de la dette CBI liée à l'Arena (+34 M€, en relation avec la progression des travaux de construction), un prêt d'actionnaire (Eagle Football) pour 21 M€ et un tirage sur le crédit RCF pour 17 M€.

Au 31 décembre 2022, la trésorerie globale s'élève à 18 M€ (27,3 M€ au 30 juin 2022) et le Groupe dispose également d'une réserve de tirage RCF (Revolving Credit Facility) de 83 M€.

Le solde net « créances – dettes » sur contrats joueurs s'améliore de +50,2 M€ au 31 décembre 2022, pour passer en situation de trésorerie nette excédentaire de 34,6 M€.

Ainsi, au 31 décembre 2022, l'endettement net de trésorerie, y compris créances et dettes nettes sur contrats joueurs, s'établit à 321,1 M€ (330,8 M€ au 30 juin 2022), en recul de 3%.

Le Groupe a bénéficié au 31 décembre 2022 d'un « covenant holiday » de la part de ses prêteurs bancaires et obligataires.

3/ ÉVÉNEMENTS RÉCENTS ET PERSPECTIVES

Le mercato d'hiver a été particulièrement actif avec la cession de Malo GUSTO (joueur formé au club) à Chelsea (30 M€ + 5 M€ bonus) qui consolide dès maintenant l'EBE de l'exercice. Le joueur reste à l'OL jusqu'à la fin de saison sous forme de prêt. Un certain nombre de joueurs ont été prêtés jusqu'à la fin de saison (DA SILVA à Volendam, TOKO EKAMBI à Rennes, FAIVRE à Lorient, CAMILO à Molenbeek, REINE-ADÉLAÏDE à Troyes, POLLERSBECK à Lorient et DA SILVA Damien à Melbourne) et le contrat de TETÊ a été résilié à sa demande (départ à Leicester). Par ailleurs, Dejan LOVREN est arrivé du Zenit St Petersbourg sans indemnité de transfert et le club a acquis les contrats de SAAR (11 M€ + 1 M€ bonus maximum + 10% sur plus-value, en provenance de Heerenveen) et de JEFFINHO (10 M€ + 2,5 M€ bonus maximum, en provenance de Botafogo)

Le Groupe réaffirme ses ambitions sportives pour la saison 2022/23 et les saisons suivantes en s'appuyant sur ses fondamentaux, notamment l'Academy OL, pour reconquérir, dès la saison 2023/24, une place européenne.

À date, le Groupama Stadium enregistre déjà une programmation riche à compter du printemps 2023, notamment des concerts : Depeche Mode (31 mai 2023), Muse (15 juin 2023), Mylène Farmer (23 et 24 juin 2023), Red Hot Chili Peppers (11 juillet 2023), ainsi que des événements sportifs : le World Supercross French Grand Prix Lyon 2023, 5 matchs de la Coupe du Monde de Rugby (septembre/octobre 2023) ainsi que des matchs de football (hommes et femmes) dans le cadre des Jeux Olympiques de Paris 2024.

Les travaux de construction de la LDLC Arena, portés à 100% par OL Groupe, avancent conformément au calendrier. Démarrés en janvier 2022, ils devraient permettre la mise en exploitation de la salle fin 2023 dont la programmation a déjà été lancée officiellement avec le concert de Shaka Ponk (2 février 2024). D'autres spectacles sont d'ores et déjà également confirmés.

Le Groupe rappelle par ailleurs ses objectifs à moyen terme à horizon 2025/26, à savoir : un total des produits des activités de l'ordre de 400 à 420 M€ (avec notamment une hypothèse de qualification en Champions League et incluant le trading joueurs) et un EBE supérieur à 90 M€. Ces objectifs incluent également, à horizon 2025/26, une dette nette inférieure à 180 M€ (avec une hypothèse de refinancement du solde de la "dette stade" sur 7 ans à partir du 01/07/24).

Conformément à la réglementation applicable, Eagle Football déposera, pour le compte du concert constitué avec Holnest, une offre publique d'achat simplifiée sur le solde des titres OL Groupe, à un prix de 3 € par action et 265,57 € par OSRANE.









Tél : +33 4 81 07 55 00

Fax : +33 4 81 07 45 65



Email : investisseurs@ol.fr



www.ol.fr

Euronext Paris - compartiment C



Indices : CAC Small - CAC Mid & Small - CAC All–Tradable - CAC All-Share – CAC Consumer Discretionary

Code ISIN : FR0010428771

Reuters : OLG.PA

Bloomberg : OLG FP

ICB : 40501030 Services de loisirs

[1] Indicateur Alternatif de Performance (IAP) : Total des produits des activités : qui comprend les produits des activités hors trading ainsi que les produits de cessions de contrats joueurs.

[2] valeur marché OL, basée sur Transfermarkt et CIES

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : yZhtYpdpZ5qZxnBuY5ebmWeWZpyTm2aUamHJmmadaMeUZ2xjyWlobpjLZnBpmm1n

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Communiqué sur comptes, résultats Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/78581-olg-150223-rs-2022-2023-fr.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2023 ActusNews