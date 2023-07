Santiago Cucci devient executive president par intérim

de l'Olympique Lyonnais

Lyon, le 13 juillet 2023.

Eagle Football et OL Groupe sont heureux d'annoncer l'arrivée de Santiago Cucci comme executive president par intérim du groupe Olympique Lyonnais. Reconnu pour sa vaste expérience dans le développement de projets mondiaux, le Français aura pour mission de commencer à construire l'avenir de l'Olympique Lyonnais tout en respectant son héritage.

Après avoir rejoint Eagle Football en tant que Directeur des Revenus, le Français Santiago Cucci a été embauché par OL Groupe et rejoint le comité exécutif en qualité d'executive president par intérim, sur décision de John Textor, Président - directeur général. Âgé de 53 ans, M. Cucci a contribué au succès de plusieurs entreprises mondiales telles que Levi's Strauss et Dockers, dont il assura la présidence ces trois dernières années.

Tout au long de sa carrière professionnelle, M. Cucci a toujours maintenu une connexion directe avec le monde du football et est impatient de participer activement à la construction et à la promotion d'une institution majeure comme l'Olympique Lyonnais.

Grâce à ses connaissances et ses compétences en développement et en affaires, le nouvel executive president accompagnera le club dans les nouvelles étapes à venir, permettant à l'institution d'évoluer vers un modèle plus flexible et moderne, en phase avec son temps et les attentes, où tous l'ensemble des composantes telles que l'exploitation du stade, de l'Aréna, et plus largement, du site de l'OL Vallée, sont au service du club et ses fans.

John Textor conserve son rôle de président du conseil d'administration et directeur général du groupe OL.

John Textor, Président du conseil d'administration et directeur général d'OL Groupe, a déclaré, "Nous sommes ravis d'accueillir Santiago en tant qu'executive president de l'Olympique Lyonnais. Nous sommes heureux qu'il ait accepté cette responsabilité et mette son expérience et son réseau au service de l'Olympique Lyonnais et d'Eagle Football. Santiago a une solide compréhension de l'écosystème du football et un solide bilan sur de nombreux projets, parvenant à concilier les ambitions de groupes mondiaux tout en maintenant des liens forts avec les territoires et leurs communautés".

Santiago Cucci, executive president d'OL Groupe, a déclaré : "Je suis ravi d'avoir rejoint Eagle Football et maintenant l'Olympique Lyonnais pour mener à bien ce projet ambitieux pour le football et d'avoir la chance de mettre mon expérience au service de cette institution, qui a toujours été une référence à mes yeux. Le modèle de l'Olympique Lyonnais est unique en devenant un projet international, tout en s'enracinant encore plus fortement dans son territoire. Nous devons retrouver notre place et nos ambitions pour nos employés et fans, car l'Olympique Lyonnais mérite que nous mettions toutes nos énergies et notre travail dans son succès."









