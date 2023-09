L'Olympique Lyonnais cherche à lever environ 300 millions d'euros sur le marché obligataire et à vendre certains de ses actifs, indique le Financial Times.

John Textor, le nouveau propriétaire américain du club de football français, cherche à réorganiser les finances après avois mis la main sur cet actif valorisé à l'époque 900 M€. Le club aurait ainsi demandé des offres de rachat partiel ou total pour la LDLC Arena, qui doit héberger l'ASVEL (basket) à Villeurbanne plus tard dans l'année. L'équipe féminine américaine OL Reign serait aussi en vente et pourrait rapporter 50 M$, selon l'article du FT.

Placement obligataire et IPO américaine

Textor a également engagé Goldman Sachs pour lever environ 300 millions d'euros sur le marché obligataire dans le cadre d'un effort plus large pour améliorer les finances du club. L'argent levé serait garanti par le stade du club et serait utilisé en partie pour refinancer les prêts existants d'une douzaine de banques différentes. Textor espère par ailleurs coter Lyon et ses autres participations dans le football aux Etats-Unis au début de l'année prochaine, selon la publication.