Olympique Lyonnais Groupe : A suivre aujourd'hui

L'activité des neuf premiers mois de l'exercice 2020/21 (période du 1er juillet au 31 mars) d'OL Groupe a été fortement impactée par les effets directs et indirects de la crise sanitaire sur l'industrie du sport professionnel et de l'événementiel. Le total des produits des activités s'établit ainsi à 150 millions d'euros sur la période, en recul de 44%.



Depuis le début de l'exercice, les restrictions sanitaires ont mis à l'arrêt les activités liées au Groupama Stadium (Billetterie et Events). Le groupe est aussi fortement pénalisé par l'absence de participation en Coupe d'Europe (conséquence de l'arrêt prématuré du Championnat de Ligue 1 en 2019/20), et par la défaillance de Mediapro, précédemment principal diffuseur des matchs de Ligue 1, dès octobre 2020.



Le groupe estime ainsi, sur le plan financier, à environ 135 millions, le montant total des impacts directs et indirects de la pandémie (y compris la défaillance de Mediapro et le manque à gagner lié à l'absence de participation en Champions League 2020/21) sur le total des produits des activités (hors trading joueurs).

Compte tenu des restrictions importantes qui pèsent toujours sur de multiples activités en raison de la crise sanitaire, le groupe n'anticipe pas d'amélioration notable des produits des activités d'ici le 30 juin 2021.



Le résultat net devrait être également fortement déficitaire au second semestre de l'exercice 2020/21. Le groupe poursuit un programme, adapté à la situation sanitaire, d'optimisation de l'ensemble de ses charges et de ses coûts fixes, et, en parallèle, d'activation des aides d'État.