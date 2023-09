Olympus Corporation est spécialisé dans la fabrication et la commercialisation d'équipements optiques et photographiques. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - équipements endoscopiques (53,1%) : endoscopes gastro-intestinaux, endoscopes chirurgicaux, endoscopes ultrasons, etc. ; - dispositifs médicaux (31,7%) : dispositifs médicaux pour la gastro-entérologie, l'urologie, la gestion des voies respiratoires, l'oto-rhino-laryngologie (ORL) et la gynécologie ; - instruments d'analyse scientifique et microscopes (13,7%) ; - autres (1,5%) : matériaux biomédicaux, équipements orthopédiques, etc. La répartition géographique du CA est la suivante : Japon (15,6%), Chine (14,4%), Asie et Océanie (8,9%), Amérique du Nord (33,8%), Europe (25,1%) et autres (2,2%).

Secteur Equipement et technologie médicale avancés