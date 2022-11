La société japonaise Olympus passe de la vente d'actifs à la conclusion d'accords.

"Olympus a eu tendance à tout fabriquer par elle-même et maintenant nous reconnaissons pleinement que l'alignement avec des tiers est si critique", a déclaré à Reuters le directeur général sortant Yasuo Takeuchi dans une interview conjointe avec le nouveau directeur général Stefan Kaufmann.

La société a vendu ses unités de caméras et d'enregistreurs vocaux à Japan Industrial Partners en 2021. En août, elle a effectué son plus gros désinvestissement à ce jour, en vendant son unité de microscopes - l'activité sur laquelle elle a été fondée il y a plus de 100 ans - à la société de capital-investissement Bain Capital pour 428 milliards de yens (3 milliards de dollars).

"Notre transformation n'est pas terminée", a ajouté M. Kaufmann. "Il y a encore beaucoup de choses que nous devons faire".

Kaufmann, un Allemand qui a passé la majeure partie de ses deux décennies chez Olympus à des postes de ressources humaines, deviendra à partir d'avril l'un des rares PDG étrangers à diriger une grande entreprise japonaise.

Olympus, qui fabrique des endoscopes, des caméras flexibles utilisées dans les examens médicaux et d'autres outils qui minimisent le besoin d'incision chirurgicale, veut également étendre les ventes de produits et la R&D à davantage de pays, a déclaré Takeuchi.

La société souhaite également renforcer sa capacité à passer plus rapidement par les processus réglementaires et investira dans l'assurance qualité et dans son équipe chargée des affaires réglementaires, a ajouté Takeuchi. Il a fait remarquer que la Food and Drug Administration américaine adoptait une position plus stricte qu'auparavant.

Les ventes d'actifs ont aidé la société à améliorer sa rentabilité. Elle a affiché un bénéfice d'exploitation semestriel record la semaine dernière, bien que les résultats aient été inférieurs aux attentes du marché, ce qui a fait chuter ses actions de 11 % lundi.

Takeuchi a déclaré que la société avait été "trop optimiste" en essayant de contenir la hausse des coûts des intrants dans un contexte de pénurie de semi-conducteurs. Les arrêts de production liés à COVID en Chine ont également pesé sur les ventes dans un marché où la rentabilité est normalement "très bonne", a-t-il ajouté.

Malgré cela, les actions d'Olympus ne sont pas loin de sommets historiques, multipliés par près de 30 depuis un nadir en 2011, lorsque son premier PDG étranger Michael Woodford a révélé une fraude comptable liée au surpaiement d'acquisitions pour dissimuler des pertes.

Woodford a été licencié peu après sa nomination et a perdu une bataille pour prendre le contrôle d'Olympus. Dans un mémoire sur le scandale, il a reproché à Kaufmann de ne pas l'avoir soutenu à l'époque.

Kaufmann insiste sur le fait que l'Olympus d'aujourd'hui est une entreprise très différente, avec une structure de conseil d'administration remaniée et une gouvernance d'entreprise plus rigoureuse.

La société a fait siennes les propositions de l'investisseur activiste ValueAct Capital, en intégrant l'un de ses partenaires Robert Hale en 2019 en tant que directeur externe - un rôle qu'il occupe toujours.

"Notre entreprise a mal agi", a déclaré Kaufmann, faisant référence au scandale comptable. "Michael Woodford a eu raison de le divulguer. En tant qu'entreprise, nous avons été sanctionnés de manière assez drastique, mais pas de manière injuste. Nous l'acceptons, et nous en tirons des leçons."