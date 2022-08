Olympus se rapproche d'un accord pour vendre son unité de microscopes pour plus de 2 milliards de dollars - sources

Bain Capital est apparu comme le favori, ont déclaré l'une des personnes et une autre personne ayant une connaissance directe de la transaction.

Carlyle Group et KKR & Co ont également soumis des offres contraignantes ce mois-ci pour l'unité qui fabrique des microscopes, des endoscopes industriels et des analyseurs de rayons X, ont déclaré trois des personnes ayant une connaissance directe de la transaction.

Olympus s'est restructuré ces dernières années dans le but de se concentrer uniquement sur la technologie médicale et si cette vente aboutit, il s'agirait du plus gros désinvestissement de la société à ce jour, selon les données de Refinitiv.

Une porte-parole d'Olympus a déclaré que rien n'a été décidé pour le moment et que la société fera des annonces lorsque cela sera nécessaire, refusant de divulguer d'autres détails.

Bain, Carlyle et KKR ont refusé de commenter. Toutes les sources ont refusé d'être identifiées car les informations sont confidentielles.

Olympus, qui a commencé comme producteur national de microscopes il y a plus d'un siècle, s'est séparé de son unité en avril, en la nommant Evident Corp.

Evident avait un actif total de 143,3 milliards de yens à la fin du mois de mars et a prévu un bénéfice d'exploitation de 15,5 milliards de yens pour l'exercice financier en cours.

Dans le cadre de son remaniement, Olympus a invité l'investisseur activiste ValueAct Capital à siéger à son conseil d'administration, a acheté plusieurs entreprises d'équipement médical à l'étranger et a vendu son activité d'appareils photo numériques qui était depuis longtemps déficitaire.