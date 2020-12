Tokyo plombée par la situation sanitaire

Données financières JPY USD EUR CA 2021 706 Mrd 6 828 M 5 586 M Résultat net 2021 44 978 M 435 M 356 M Dette nette 2021 90 492 M 876 M 716 M PER 2021 64,0x Rendement 2021 0,45% Capitalisation 2 872 Mrd 27 787 M 22 738 M VE / CA 2021 4,20x VE / CA 2022 3,69x Nbr Employés 35 174 Flottant 88,0% Graphique OLYMPUS CORPORATION Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique OLYMPUS CORPORATION Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Haussière Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 14 Objectif de cours Moyen 2 543,85 JPY Dernier Cours de Cloture 2 234,00 JPY Ecart / Objectif Haut 32,1% Ecart / Objectif Moyen 13,9% Ecart / Objectif Bas -23,0% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Nom Titre Yasuo Takeuchi President, Chief Executive Officer & Director Nacho Abia Chief Operating Officer Chikashi Takeda Chief Financial Officer Akihiro Taguchi Chief Technology Officer Masahito Kitamura Chief Information Security Officer Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) OLYMPUS CORPORATION 32.27% 27 787 THERMO FISHER SCIENTIFIC 43.12% 184 962 DANAHER CORPORATION 47.32% 160 623 INTUITIVE SURGICAL, INC. 33.48% 92 762 SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD. 107.84% 70 310 SIEMENS HEALTHINEERS AG -2.66% 54 578