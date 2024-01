OM Holdings Limited est une entreprise de minerai de manganèse et de ferro-alliages à intégration verticale basée à Singapour. La société fournit des minerais de manganèse et des ferro-alliages. Grâce à son réseau commercial mondial, la société distribue des produits à partir de sa base en Asie-Pacifique à des clients du monde entier. La société est engagée dans le commerce de minerais bruts, la fusion et la commercialisation de ferro-alliages transformés. Ses activités comprennent Bootu Creek Mine, Samalaju Smelting Complex, Qinzhou Smelter, Marketing & Trading, et Tshipi Borwa. La société exerce ses activités dans trois secteurs : L'exploitation minière, la fonderie et la commercialisation et le négoce. Le secteur minier se consacre à l'exploration et à l'exploitation du minerai de manganèse. Le secteur de la fusion produit des ferro-alliages de manganèse, du ferrosilicium et du minerai fritté de manganèse. Le segment de la commercialisation et du négoce s'occupe du négoce du minerai de manganèse, des ferroalliages de manganèse, du ferrosilicium, du minerai fritté, du minerai de chrome et du minerai de fer.

Secteur Exploitations minières et métallurgie