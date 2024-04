Omai Gold Mines Corp. est une société d'exploration et de développement minier basée au Canada. La société est engagée dans l'acquisition, l'exploration, l'évaluation et le développement de propriétés minières. La société, par l'intermédiaire de sa filiale à 100 %, Avalon Gold Exploration Inc. détient une participation de 100 % dans le permis de prospection d'Omai et une participation de 100 % dans les permis d'exploitation minière des plaines orientales adjacentes. La société se concentre sur l'exploration de l'ancienne mine d'or Omai, située dans le district minier de Potaro, en Guyane. La propriété Omai est située à 165 km au sud-sud-ouest de la capitale Georgetown, en Guyane. La société détient également une participation de 100 % dans la propriété aurifère Grenfell à Kirkland Lake, en Ontario.

Secteur Or