Baisse des actions d'Omega Diagnostics alors que la perte annuelle devrait s'aggraver

Omega Diagnostics Group PLC - société de diagnostic basée à Alva, en Écosse - prévoit un chiffre d'affaires annuel de 7,5 millions de livres sterling pour les activités poursuivies au cours de l'année qui s'est achevée le 31 mars, en baisse par rapport aux 8,6 millions de livres sterling de l'année précédente. Ces prévisions sont conformes à celles communiquées en janvier. En raison de rendements de production "inférieurs aux prévisions" et de l'augmentation du coût des matières premières, la perte avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement devrait désormais s'élever à environ 2 millions de livres sterling. En septembre, lors de la publication de ses résultats annuels, Omega s'était fixé pour objectif d'atteindre le seuil de rentabilité de l'Ebitda. Puis, en janvier, elle prévoyait une perte d'Ebitda d'environ 1 million de livres sterling.

Omega affirme que la demande pour ses tests de sensibilité alimentaire reste forte, avec un carnet de commandes de 2,4 millions de livres sterling pour l'exercice 2024. En ce qui concerne l'avenir, Omega déclare que les prévisions pour l'exercice 2024 sont en cours de révision jusqu'à ce que les résultats du plan d'amélioration de la production soient connus, mais reste confiant que la nouvelle année verra une croissance significative des revenus et une amélioration de la performance de l'Ebitda. L'entreprise note également que son différend se poursuit avec le Department of Health & Social Care au sujet d'un paiement de 2,5 millions de livres sterling lié aux tests de flux latéral du Covid-19. Une réunion de médiation formelle est prévue à la fin du mois. "On ne sait pas exactement quelle sera l'issue de cette réunion ni si elle sera divulguée en raison d'accords de confidentialité", déclare Omega.

Le directeur général Jag Grewal déclare : "Bien qu'il soit décevant d'avoir à relever des défis concernant les rendements de production inférieurs aux prévisions, nous avons pris des mesures rapides pour faire appel à des consultants afin de superviser un certain nombre d'améliorations de processus et nous sommes convaincus que les mesures prises permettront d'améliorer sensiblement les rendements à court terme."

Cours actuel de l'action : 2,65 pence l'unité, en baisse de 8,6 % lundi vers midi à Londres

Variation sur 12 mois : en baisse de 42 %.

Par Xindi Wei, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.