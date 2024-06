Omega Therapeutics, Inc. est une société de biotechnologie au stade clinique, engagée dans le développement d'un médicament programmable à base d'ARNm épigénomique pour traiter ou guérir un large éventail de maladies. La plateforme OMEGA de la société lui a permis d'identifier et de valider divers codes épigénomiques basés sur la séquence ADN, associés à des éléments régulateurs individuels au sein des domaines génomiques isolés (IGD). L'entreprise conçoit et développe ses produits thérapeutiques à base d'ARNm, appelés contrôleurs épigénomiques, ou EC, pour cibler les EpiZips afin d'assurer un contrôle épigénomique de précision. Son pipeline se compose de programmes qui couvrent l'oncologie, la médecine régénérative et les maladies multigéniques, y compris les conditions immunologiques et cardiométaboliques. Le contrôle épigénomique de précision assuré par la plateforme OMEGA a des applications thérapeutiques et un potentiel de transformation qui s'étendent à l'oncologie, aux maladies multigéniques, y compris les conditions immunologiques et cardiométaboliques, et à la médecine régénérative.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale