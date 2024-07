Omer-Decugis& Cie est un groupe familial fondé en 1850 spécialisé dans les fruits et légumes frais, en particulier exotiques, à destination des consommateurs européens. Maîtrisant l'ensemble de la chaîne de valeur dès la production et l'importation ainsi qu'un savoir-faire spécifique en mûrissage, le Groupe assure la commercialisation de ses fruits provenant essentiellement d'Amérique Latine, d'Afrique et d'Europe dans tous les réseaux de distribution (grandes et moyennes surfaces, restauration hors domicile, distribution spécialisée et fraîche découpe). Engagé en faveur d'une agriculture durable, respectueuse des territoires et des hommes, le Groupe a obtenu une notation de 80/100 lors de la campagne EthiFinance ESG Ratings 2023, soulignant la maturité de la démarche ESG du Groupe. Implanté sur le Marché de Rungis, Omer-Decugis& Cie a réalisé un chiffre d'affaires de 206,3 M€ au 30 septembre 2023, représentant plus de 140 000 tonnes de fruits et légumes frais distribués.

Le pôle grossiste affiche une progression de +23,7% (+6% en organique) sur le semestre, grâce à l'acquisition de Champaris France, élargissant ainsi son emprise commerciale à 24 portes au Marché international de Paris- Rungis. Cette expansion permet de densifier l'offre autour de segments cibles tels que la banane, les exotiques et ethniques, les légumes et les fruits de saison, améliorant la lisibilité commerciale et la couverture de gamme unique pour servir ses clients et les 20 millions de consommateurs de la Grande Couronne Parisienne.

Les deux pôles d'activité ont contribué, de manière homogène, à la progression de +18,3% du chiffre d'affaires au 1er semestre 2023/24 (+13,2% en organique). Le pôle SIIM enregistre une croissance soutenue de +16,6% (+15,5% en organique), portée par le dynamisme commercial du segment BAMA (banane, ananas, mangue, avocat) et la forte progression des segments exotiques et ethniques (litchi, pitaya, avocat tropical, carambole…). L'acquisition de l'importateur danois EMA'S, spécialisé dans les fruits et légumes exotiques, renforce à la fois les forces de ventes et l'offre du pôle pour l'Europe du Nord et la Scandinavie.

Rungis, le 17 juillet 2024 - Omer-Decugis& Cie (code ISIN : FR0014003T71 - mnémonique : ALODC), Groupe international, spécialiste des fruits et légumes frais et exotiques, publie ses résultats semestriels au titre de l'exercice 2023/24 (période du 1er octobre 2023 au 31 mars 2024), approuvés par le Conseil d'administration lors de sa réunion du 17 juillet 2024 et son chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2023/24 (du 1er avril au 30 juin 2024). Le rapport financier semestriel 2023/24 sera mis à la disposition du public au plus tard le 31 juillet 2024.

Disclaimer

Omer Decugis & Cie SA published this content on 17 July 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 17 July 2024 16:09:03 UTC.