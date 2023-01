Omer Decugis & Cie : 25/01/2023 Communiqué de presse Résultats annuels 2021/22 et chiffre d'affaires du 1er trimestre 2022/23 Télécharger le CP (FR) download pr (EN)

Ce communiqué ne doit pas être publié, distribué ou diffusé, directement ou indirectement, aux États-Unis d'Amérique, en Australie, au Canada ou au Japon

RÉSULTATS ANNUELS 2021/22 ET CHIFFRE D'AFFAIRES DU 1ER TRIMESTRE 2022/23

Un chiffre d'affaires 2021/22 record à 188,6 M€ en progression de 37% en avance d'un an sur le plan de croissance

Une rentabilité 2021/22 pénalisée par le contexte inflationniste portant sur les coûts de la chaîne d'approvisionnement

Bon début d'exercice 2022/23 marqué par une croissance de 5,8% du chiffre d'affaires au

1er trimestre

Rungis, le 25 janvier 2023 - Omer-Decugis& Cie (code ISIN : FR0014003T71 - mnémonique : ALODC), Groupe international, spécialiste des fruits et légumes frais et exotiques, publie ses résultats annuels au titre de l'exercice 2021/22 (clos le 30 septembre 2022) arrêtés par le Conseil d'administration le 20 janvier 2023 et son chiffre d'affaires du 1er trimestre 2022/23 (du 1er octobre au 31 décembre 2022). Le rapport financier annuel 2021/22 sera mis à la disposition du public au plus tard le 31 janvier 2023.

Vincent Omer-Decugis,Président-directeur général d'Omer-Decugis & Cie commente : « Le Groupe termine un exercice caractérisé par une excellente dynamique commerciale et de développement des capacités productives, mais pénalisé par une conjoncture économique dégradée dans ses grands équilibres affectant temporairement la rentabilité.

Notre dynamique commerciale a été exceptionnelle (+37% de croissance), nous permettant de prendre un an d'avance sur notre plan de développement annoncé à l'introduction en bourse. Nous avons continué de densifier notre plateforme du I1 avec la mise en service de nouvelles chambres qui ont porté la capacité totale de mûrissage à 110 000 tonnes. Nous avons aussi renforcé notre activité grossiste avec l'acquisition d'Anarex et son offre spécialisée en fruits et légumes ethniques. Conduisant avec succès notre première campagne de litchi de Madagascar, nous avons consolidé nos positions de marché en France et en Europe. Enfin, nous avons réalisé de belles percées commerciales sur l'ensemble de nos produits et, en particulier, les fruits mûrs à point dont l'avocat, un de nos principaux axes de développement pour l'avenir. 2021/22 aura ainsi été un exercice de croissance et de prises de parts de marché durables pour l'avenir.

En revanche, confrontés à une très forte hausse de nos coûts d'approvisionnement difficiles à répercuter immédiatement chez nos clients et directement liés aux tensions inflationnistes exacerbées par la dégradation de la parité euro/dollar, notre rentabilité a diminué.

Le démarrage de l'exercice 2022/23 est satisfaisant et conforte notre objectif d'une consolidation de l'activité au service de l'amélioration de la performance opérationnelle. Les renégociations commerciales conduites ces derniers mois et l'évolution plus favorable de la parité euro/dollar nous permettent d'être confiants sur notre capacité à restaurer progressivement la profitabilité du Groupe sur 2023. »

