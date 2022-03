Omer Decugis & Cie : La Fondation Louis Omer-Decugis publie l'édition 2021 de son rapport d'activité

Créée en 2016 avec la mission d'œuvrer au développement d'une agriculture durable et aider les communautés en difficulté, la Fondation Louis Omer-Decugis a déjà accompagné 23 projets dans 9 pays et sur 3 continents. Sur l'année 2021, qualifiée de dynamique avec un renforcement des moyens octroyés à la Fondation - 146 000 euros de dotations provenant des différentes sociétés du Groupe et de dons des collaborateurs, 10 projets ont été soutenus dans les 4 axes d'intervention retenus : la santé et l'inclusion, l'agriculture durable et la recherche, l'éducation, et la solidarité. Sur l'année 2022, la Fondation ambitionne, tout en poursuivant le financement de ses grands engagements et partenariats (GFAOP, UFHB)* le développement de ses projets sociaux et éducatifs en Afrique de l'Ouest et en Equateur. A l'ordre du jour également, le lancement de plusieurs outils de communication digitale (Site Internet dédié, réseaux sociaux) pour assurer une meilleure visibilité et promotions des actions de la Fondation dans le monde et auprès des ses parties prenantes.

(*) GFAOP = Groupe Franco-Africain d'Oncologie Pédiatrique ; UFHB = Université Félix Houphouët-Boigny

Rapport d'activité 2021 : Télécharger

Instagram : cliquer ici

Youtube : cliquer ici

Site Internet : bientôt disponible…