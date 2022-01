Omer Decugis & Cie : RÉSULTATS ANNUELS 2020/21 SOLIDES ET CHIFFRE D'AFFAIRES DU 1ER TRIMESTRE 2021/22 EXCEPTIONNEL

Ce communiqué ne doit pas être publié, distribué ou diffusé, directement ou indirectement, aux États-Unis d'Amérique, en Australie, au Canada ou au Japon

RÉSULTATS ANNUELS 2020/21 SOLIDES ET CHIFFRE D'AFFAIRES DU 1ER TRIMESTRE 2021/22 EXCEPTIONNEL

Amélioration de la performance opérationnelle 2020/21

Croissance de +15,0% du chiffre d'affaires à 137,6 M€

Progression de +45,8% de l'EBITDA

Résultat net bénéficiaire

Structure financière fortement renforcée par la levée de fonds : trésorerie disponible de 18,3 M€

Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2021/22 en progression de 80,2%

Rungis, le 24 janvier 2022 - Omer-Decugis& Cie (code ISIN : FR0014003T71 - mnémonique : ALODC), Groupe international, spécialiste des fruits et légumes frais et exotiques, publie ses résultats annuels au titre de l'exercice 2020/21 (clos le 30 septembre 2021) arrêtés par le Conseil d'administration le 21 janvier 2022 et son chiffre d'affaires du 1er trimestre 2021/22 (du 1er octobre au 31 décembre 2021). Le rapport financier annuel 2020/21 sera mis à la disposition du public au plus tard le 31 janvier 2022.

Vincent Omer-Decugis,Président-directeur général d'Omer-Decugis & Cie commente : « Nous réalisons une très belle performance sur l'exercice 2020/21 conforme au plan de développement annoncé lors de notre introduction en Bourse malgré un contexte marqué par la crise sanitaire et la mise à l'arrêt forcé quasiment sur toute la période du segment de la restauration collective et commerciale. La montée en puissance de notre plateforme de mûrissage et de conditionnement, mise en service en septembre 2020, a permis de réintégrer de la valeur ajoutée et de gagner en productivité mais aussi de répondre, au-delà des attentes, aux programmes commerciaux déjà engagés tout en captant de nouveaux marchés dès les premiers mois d'exploitation. Cela nous a conduits à accélérer la montée en puissance de la plateforme avec la mise en service, dès la fin du 4ème trimestre 2021, de chambres de mûrissage supplémentaires et de machines d'emballage recyclable et compostable pour augmenter les capacités de traitement et assurer le développement de nos nouvelles lignes de fruits mûris comme l'avocat.

Le démarrage de l'exercice 2021/22 est excellent et conforte nos ambitions. Nous avons enregistré un niveau d'activité record sur nos deux pôles (SIIM et Bratigny). Une activité soutenue par une campagne de litchis malgaches distribués dans toute l'Europe, et qui aura tenu ses promesses tant en termes de qualité des fruits, d'efficacité logistique que de dynamique de consommation.

Plus que jamais, notre Groupe est engagé dans une croissance durable et rentable au service d'une agriculture saine, diversifiée et responsable, attentif aux exigences des consommateurs européens en recherche de fruits et légumes frais de qualité et produits selon les meilleures pratiques sociales et environnementales à l'échelle internationale. »

1