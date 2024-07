Rungis, le 17 juillet 2024 - Omer-Decugis & Cie (code ISIN : FR0014003T71 - mnémonique : ALODC), Groupe international, spécialiste des fruits et légumes frais et exotiques, publie ses résultats semestriels au titre de l'exercice 2023/24 (période du 1er octobre 2023 au 31 mars 2024), approuvés par le Conseil d'administration lors de sa réunion du 17 juillet 2024 et son chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2023/24 (du 1er avril au 30 juin 2024). Le rapport financier semestriel 2023/24 sera mis à la disposition du public au plus tard le 31 juillet 2024.

