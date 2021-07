Omer-Decugis : le titre avance, résultats 'prometteurs'

L'action du groupe Omer-Decugis & Cie - qui s'est récemment introduit en Bourse - s'inscrit en nette hausse mardi en début d'après-midi après la parution de ses résultats semestriels 2020/21.



Le spécialiste des fruits et légumes frais et exotiques a dévoilé hier soir un chiffre d'affaires en croissance de 11,3% (+8,7% en organique) et confirmé ses objectifs à court et moyen termes.



A 14h20, le titre gagnait 1,6% dans un marché parisien qui affichait des gains deux fois moindres.



Au terme de son premier semestre 2020/21, clos fin mars, le groupe Omer-Decugis affiche un chiffre d'affaires de 61,8 millions d'euros, contre un an plus tôt.



Sa marge brute s'établit à 9,5 millions d'euros, soit un taux de marge de 15,4% en amélioration de près de cinq points, tandis que le résultat net consolidé ressort bénéficiaire à hauteur de près de 400.000 euros.



Dans son communiqué, le groupe de Rungis évoque une 'très belle performance semestrielle' conforme aux indicateurs présentés lors de sa récente introduction en Bourse.



'Cette performance semestrielle prometteuse lance parfaitement notre plan de développement ambitieux à horizon 2025, sur un marché des fruits et légumes frais, en particulier exotiques en croissance régulière', ajoute-t-il.



Pour mémoire, la société vise un chiffre d'affaires de 175 millions d'euros en 2023 puis de 230 millions d'euros à horizon 2025.



