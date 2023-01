Futures en hausse ; les propos des membres de la Fed apaisent les craintes

(Alliance News) - Les marchés financiers européens visent une ouverture haussière mercredi, après que les commentaires d'un responsable de la Réserve fédérale - qui a suggéré la possibilité d'un "atterrissage en douceur" pour l'économie américaine - aient contribué en grande partie à calmer les marchés.

Michelle Bowman a déclaré mardi que "le chômage est resté faible alors que nous avons resserré la politique monétaire et fait des progrès pour réduire l'inflation", dans un discours préparé pour un événement en Floride.

L'absence de commentaires "faucons" dans un discours du président de la Fed Jerome Powell à Stockholm mardi a également offert de l'oxygène aux salles de marché, avec peu d'indices en termes de politique monétaire, le numéro un de l'Eccles Building se concentrant plutôt sur l'importance de l'indépendance des banques centrales.

Ainsi, le FTSE Mib, après avoir terminé en baisse de 0,1 pour cent à 25 364,61 hier soir, était en hausse de 52,50 points.

Parmi les autres marchés européens, le FTSE 100 était en hausse de 31,70 points, le CAC 40 à Paris était en hausse de 11,70 points, et le DAX 40 à Francfort était en hausse de 46,00 points.

Parmi les plus petites cotations de mardi, la moyenne capitalisation a perdu 0,5 % à 41 413,51, la petite capitalisation a augmenté de 0,3 % à 28 945,86, et l'Italie Croissance a terminé en baisse de 0,2 % à 9 441,41.

Sur la liste principale de Piazza Affari hier soir, Moncler a chuté de 1,5%. UBS a relevé son prix cible de 57,00 euros à 63,00 euros.

Enel - dans le rouge à hauteur de 1,1 pour cent - a annoncé lundi soir qu'elle avait lancé avec succès sur le marché européen une émission d'obligations perpétuelles subordonnées hybrides non convertibles, libellées en euros, destinées aux investisseurs institutionnels, pour un montant total de 1,75 milliard d'euros.

L'émission a été sursouscrite plus de huit fois, avec des ordres totalisant environ 15 milliards d'euros.

Terna a clôturé dans le vert avec une hausse de 0,3 %, après avoir annoncé que le ministère de l'Environnement et de la Sécurité énergétique avait entamé le processus d'autorisation pour la "Bolano-Annunziata", la nouvelle infrastructure électrique de Terna qui reliera la Sicile à la Calabre. Pour la construction de l'ouvrage, qui est stratégique pour l'ensemble du système électrique italien, la société dirigée par Stefano Donnarumma investira 105 millions d'euros.

FinecoBank - en hausse de 1,2 pour cent - a déclaré mardi que les entrées nettes ont atteint un niveau record de 1,59 milliard d'euros en décembre, soit une augmentation de 13 pour cent par rapport aux 1,4 milliard d'euros de la même période de l'année précédente.

Pour l'ensemble de l'année 2022, la collecte nette a dépassé la barre des 10 milliards d'euros pour la deuxième année consécutive, avec la composante gérée à 3,6 milliards d'euros et la composante administrée à 5,6 milliards d'euros.

Sur le Mid-Cap, la Juventus FC a chuté de 3,3 %, après une perte de 1,4 % la veille de l'événement.

Brunello Cucinelli a clôturé en baisse de 0,8%. Le conseil d'administration de la société a examiné lundi le chiffre d'affaires net consolidé préliminaire pour l'année 2022 et la dette nette au 31 décembre 2022. Le chiffre d'affaires pour l'Italie s'élève à 102,6 millions d'euros, soit une hausse de 22 % par rapport à 2021, où il s'élevait à 84,2 millions d'euros.

En ce qui concerne l'Europe, les revenus sont passés de 219,1 millions d'euros à 263,8 millions d'euros. Le revenu net pour 2022 s'est élevé à 919,4 millions d'euros, contre 712,1 millions d'euros l'année précédente.

Sesa - en baisse de 1,5 % - a annoncé mardi qu'elle avait signé un accord de partenariat industriel, par le biais de sa filiale Var Group, pour acquérir une participation majoritaire dans Amaeco, consolidant ainsi son expertise en matière de numérisation et de durabilité pour soutenir les besoins d'évolution numérique du Made in Italy.

Amaeco, dont le siège se trouve à Fiorano Modenese et qui compte une quinzaine de ressources humaines, opère dans le domaine du développement et de la conception de systèmes de contrôle de l'énergie et des performances en matière d'éco-durabilité par le biais de solutions logicielles propriétaires. Elle se concentre sur le marché des entreprises et prévoit des revenus en 2023 d'environ 1,5 million d'euros, avec une marge d'Ebitda d'environ 20% et d'importantes perspectives de croissance.

SOL, en revanche, a augmenté de 4,2 % pour atteindre 19,20 euros, ce qui en fait la meilleure performance de la liste. Il convient de mentionner que Berenberg a initié une couverture de juste valeur sur le titre à EUR24,40.

Sur les petites capitalisations, Cellularline - stable à 3,00 EUR - a annoncé lundi soir que son conseil d'administration avait nommé Marco Cagnetta, co-PDG du groupe Cellularline, en tant que relais intérimaire des investisseurs pour la société.

Piquadro - en hausse de 3,1 pour cent - a annoncé mardi un chiffre d'affaires consolidé pour les neuf premiers mois se terminant le 31 décembre 2022 de 126,8 millions d'euros, soit une hausse de 16 pour cent par rapport à la même période de l'année dernière, où il était de 109,4 millions d'euros.

Parmi les PME, Fenix Entertainment - en hausse de 0,7% - a annoncé mardi qu'un accord a été signé le 9 janvier 2023 avec la société américaine ClaRo Productions pour un premier grand film international, dont le tournage débutera à Rome le 1er mars.

Il s'agit d'un contrat de coproduction pour le film "Here After", qui verra Roberto Salerno faire ses débuts en tant que réalisateur. Le film aura un budget d'environ 8 millions d'euros et sera tourné pendant cinq semaines. L'engagement financier de Fenix est de 2 millions d'euros.

Comal, en revanche, a progressé de 0,7 %. La société a annoncé qu'elle avait conclu un nouveau contrat avec DCS, une SPV d'un important investisseur étranger dans le secteur de l'énergie, pour la construction d'une centrale photovoltaïque au sol de 150 MWp avec une formule EPC-M.

Le contrat s'élève à 53 millions d'euros et comprend la fourniture du tracker Sunhunter fabriqué par Comal. L'usine sera construite à Tuscania, dans la province de Viterbo. Le projet débutera en avril 2023 et sera achevé en janvier 2024.

Omer - en hausse de 2,4% - a annoncé mardi qu'elle avait signé un contrat avec le groupe Alstom pour la fourniture de divers composants intérieurs pour le projet de la 'Ligne B du Réseau Express Régional' à Paris.

Directa SIM - en baisse de 0,7 % - a indiqué qu'à la fin de l'année, le nombre de comptes ouverts a dépassé 61 000, atteignant 61 348, soit une augmentation de plus de 20 % par rapport à l'année précédente et plus du double du nombre au 1er janvier 2020, où il y avait un total d'environ 29 600. Parmi eux, 7 849 - soit une augmentation de 21% en trois ans - sont désormais des comptes ouverts dans l'une des plus de 150 banques qui ont conclu un accord avec Directa pour offrir les services de trading en ligne de la SIM.

À New York, dans la nuit européenne, le Dow a clôturé en hausse de 0,6 %, le S&P 500 a progressé de 0,7 % et le Nasdaq a gagné 1,0 %.

Parmi les marchés asiatiques, le Hang Seng a augmenté de 0,6 %, le Shanghai Composite a cédé 0,2 %, tandis que le Nikkei a enregistré un gain de 1,0 %.

Parmi les devises, l'euro a changé de mains à USD1.0747 contre USD1.0736 à la clôture de mardi. La livre, quant à elle, valait 1,2166 USD contre 1,2145 USD hier soir.

Parmi les matières premières, le pétrole brut Brent vaut 79,42 USD le baril, contre 79,94 USD le baril hier soir. L'or, quant à lui, se négocie à 1 882,48 USD l'once, contre 1 880,30 USD l'once hier soir.

Sur le calendrier économique de mercredi, en Europe, la matinée commence à 0900 CET, en Espagne, avec les données sur la production industrielle.

Une heure plus tard, en Italie, les données sur les ventes au détail seront publiées tandis qu'à 1030 CET, les données sur les prêts accordés sur les garanties immobilières au Royaume-Uni arriveront. À 1110 CET, une vente aux enchères de BOT italiens à 12 mois est attendue.

Comme d'habitude, à 13h00 CET, le taux hypothécaire américain MBA à 30 ans et les demandes de prêts hypothécaires seront publiés. À 1630 CET, ce sera le tour des stocks de pétrole brut aux États-Unis.

Parmi les entreprises cotées sur Piazza Affari, aucune annonce particulière n'est attendue.

Par Maurizio Carta, journaliste d'Alliance News

