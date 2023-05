Les factions soudanaises en guerre se battent après l'échec d'une trêve

Une déclaration de principes a été signée en Arabie saoudite jeudi en fin de journée, après près d'une semaine de pourparlers entre les deux parties, mais aucune d'entre elles n'a encore publié de déclaration reconnaissant l'accord.

Depuis leur affrontement soudain le 15 avril, les factions militaires rivales n'ont montré aucun signe qu'elles étaient prêtes à proposer des concessions pour mettre fin aux combats qui ont fait des centaines de morts et qui menacent de plonger le Soudan dans une véritable guerre civile.

"Nous nous attendions à ce que l'accord calme la guerre, mais nous nous sommes réveillés avec des tirs d'artillerie et des frappes aériennes", a déclaré Mohamed Abdallah, 39 ans, qui vit dans le sud de Khartoum. Le même son de cloche a été entendu dans la ville voisine de Bahri.

L'accord de jeudi, fruit de pourparlers entre l'Arabie saoudite et les États-Unis à Djeddah, comprend des engagements visant à permettre le passage en toute sécurité des civils, des médecins et des secours humanitaires, et à réduire au minimum les dommages causés aux civils et aux installations publiques.

Des responsables américains ont déclaré jeudi que la signature serait suivie de négociations sur les détails permettant de décrocher l'accès humanitaire et d'un cessez-le-feu d'une durée maximale de 10 jours pour faciliter ces activités.

Les médiateurs ont poussé les parties à signer la déclaration de principes sur la protection des civils afin de réduire les tensions en raison du désaccord persistant sur un cessez-le-feu plus large, a déclaré l'une des personnes impliquées dans la médiation.

"Les deux parties sont très éloignées l'une de l'autre", a déclaré jeudi un haut fonctionnaire du département d'État, ajoutant qu'ils ne s'attendaient pas à ce que les principes soient pleinement respectés.

Le ministre saoudien des affaires étrangères, Faisal bin Farhan, a qualifié l'accord de première étape. "La chose la plus importante est d'adhérer à ce qui a été convenu", a-t-il déclaré sur Twitter.

Les précédents accords de cessez-le-feu ont été violés à plusieurs reprises, laissant les civils dans un paysage terrifiant de chaos et de bombardements, avec des coupures d'électricité et d'eau, peu de nourriture et un système de santé qui s'effondre.

L'accord engage les deux parties à évacuer les biens publics et privés, y compris les maisons privées, que les habitants ont accusé d'être occupées, en particulier par les forces de sécurité. La RSF a démenti ces affirmations, rejetant la responsabilité sur des éléments de l'armée et d'autres groupes armés.

CONDAMNATIONS DES ABUS

Les pays occidentaux ont condamné les abus commis par les deux parties lors d'une réunion sur les droits de l'homme qui s'est tenue à Genève jeudi.

"Ce sont des choses qu'ils devraient déjà faire sans qu'on le leur demande. Il ne faut pas leur en attribuer le mérite", a déclaré Cameron Hudson, du Center for Strategic and International Studies, doutant que les forces de sécurité républicaines contrôlent suffisamment les troupes pour faire respecter l'accord conclu jeudi.

"Les parties doivent transmettre des instructions claires et sans équivoque aux échelons inférieurs", ont déclaré l'ONU, l'Union africaine et l'organisation régionale IGAD.

Ils ont appelé les deux parties à "faciliter le passage en toute sécurité de l'aide humanitaire, le rétablissement des services essentiels, le retrait des forces des hôpitaux et l'enterrement respectueux des morts".

De nombreuses agences des Nations unies et d'autres organisations humanitaires ont suspendu leur aide au Soudan, et en particulier à Khartoum, dans l'attente de garanties quant à la sécurité de leurs stocks et de leur personnel.

L'Organisation mondiale de la santé a déclaré qu'au moins 600 personnes ont été tuées et plus de 5 000 blessées dans les combats, mais que les chiffres réels sont probablement beaucoup plus élevés.

Le ministère de la santé a déclaré qu'au moins 450 personnes ont été tuées dans les affrontements qui ont éclaté dans l'État du Darfour occidental.

De nombreuses personnes ont fui Khartoum et le Darfour, déracinant 700 000 personnes à l'intérieur du pays et en envoyant 150 000 réfugiés dans les États voisins, selon les chiffres de l'ONU.

"Afin d'alléger les souffrances de notre peuple, cette mesure doit être transformée en une cessation des hostilités assortie de mécanismes clairs de mise en œuvre et de suivi", a déclaré Khalid Omer Yousif, un dirigeant politique civil.

"Ensuite, les autres étapes suivront afin que notre pays puisse trouver une issue pacifique à ce désastre", a-t-il ajouté dans un tweet.

Les civils devraient participer ultérieurement aux pourparlers, a déclaré la représentante du département d'État américain.