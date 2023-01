Milan rejoint le déclin ; Erg reste à flot

(Alliance News) - Les marchés boursiers européens ont évolué dans une tendance baissière mardi, les investisseurs pesant les commentaires agressifs de deux membres de la Réserve fédérale américaine.

Le président de la Fed d'Atlanta, M. Bostic, a déclaré qu'une augmentation d'un quart de point devrait être "plus sérieuse et aller dans cette direction" si les données de l'IPC américain confirment que l'inflation a commencé à ralentir, tandis que la présidente de la Fed de San Francisco, Mme Mary Daly, a déclaré que des augmentations de taux de 25 et 50 points de base sont "sur la table".

Au Japon, le taux d'inflation de base a augmenté plus que prévu pour atteindre 4 %, dépassant l'objectif de 2 % de la banque centrale pour le septième mois consécutif. Les investisseurs se préparent maintenant aux discours clés du président de la Fed, Jerome Powell, et du membre du conseil de la BCE, Isabel Schnabel, prévus plus tard dans la journée.

"Jusqu'à présent cette année, le discours de la Fed a surtout réitéré les messages bellicistes du président Powell lors de la réunion de décembre. Pesant sur le sentiment des actions américaines pendant la nuit, les responsables ont continué à repousser toute idée de réductions prématurées cette année, dans une tentative de resserrer les conditions financières ou de faire baisser les actions si possible", a commenté Stephen Innes, analyste chez SPI Asset Management.

Ainsi, le FTSE Mib a chuté de 0,2 pour cent à 25 342,89.

Parmi les plus petites cotations, la Mid-Cap cède 0,4 pour cent à 41 469,64, la Small-Cap cède 0,1 pour cent à 28 843,84, et l'Italy Growth est à égalité à 9 456,03.

Le FTSE 100 a chuté de 0,3 %, le CAC 40 à Paris a cédé 0,3 %, tout comme le DAX 40 à Francfort.

Sur la liste principale de Piazza Affari, Nexi a cédé 1,9 pour cent. Comme indiqué dans un article du magazine Starmag, "après l'arnaque contre les titulaires de comptes Poste Italiane, les rapports d'arnaques contre les clients Nexi se multiplient sur le web. Un message texte extorque des données et de l'argent aux imprudents. Et les victimes poursuivent directement le PayTech italien. En février, la première audience d'un recours collectif intenté par un groupe de personnes escroquées par des pirates informatiques aura lieu.

STMicroelectronics, en revanche, a chuté de 1,4 pour cent, brisant une tendance haussière de six séances.

Ferrari a chuté de 0,7 pour cent. Goldman Sachs a relevé son prix cible sur l'action de 181,00 euros à 182,00 euros.

Parmi les rares valeurs haussières, Erg a fait bonne figure, progressant de 1,8 % après avoir perdu 1,6 % la veille.

Dans le segment des cadets, De'Longhi a cédé 2,9%, tandis que Dovalue a chuté de 2,3%.

Société Générale a relevé son prix cible pour Brunello Cucinelli de 49,00 euros à 61,00 euros. L'action est en baisse de 2,3 %.

SOL, en revanche, a augmenté de 1,7 %. Il convient de mentionner que Berenberg a initié une couverture de juste valeur sur le titre à 24,40 EUR.

Sesa - en baisse de 0,6 % - a annoncé mardi qu'elle avait signé un accord de partenariat industriel, par l'intermédiaire de sa filiale Var Group Spa, pour l'acquisition d'une participation majoritaire dans Amaeco Srl, consolidant ainsi ses compétences en matière de numérisation et de durabilité pour soutenir la

besoins de l'évolution numérique du Made in Italy.

Amaeco, dont le siège se trouve à Fiorano Modenese et qui compte une quinzaine de ressources humaines, opère dans le domaine du développement et de la conception de systèmes de contrôle de l'énergie et des performances en matière d'éco-durabilité par le biais de solutions logicielles propriétaires. Elle se concentre sur le marché des entreprises et prévoit des revenus en 2023 d'environ 1,5 million d'euros, avec une marge d'Ebitda d'environ 20% et d'importantes perspectives de croissance.

Sur le SmallCap, Eukedos a grimpé de 5,2%, prenant la tête.

LVenture, en revanche, a chuté de 5,4 %, se plaçant ainsi à la fin de la liste, tandis que Restart a chuté de 3,2 %.

Parmi les PME, Comal a augmenté de 4,4 pour cent à 2,86 euros avec un volume de transactions marquant 76 000, comparé à une moyenne quotidienne de trois mois d'environ 25 000.

Omer - en hausse de 3,7 pour cent à 2,80 euros par action - a déclaré mardi qu'elle avait signé un contrat avec le groupe Alstom pour la fourniture de divers composants intérieurs pour le projet "Ligne B Réseau Express Régional" à Paris.

Parmi les marchés boursiers asiatiques, le Hang Seng a baissé de 0,3 %, le Shanghai Composite de 0,2 % et le Nikkei de 0,8 %.

Parmi les devises, l'euro a changé de mains à USD1.0732 contre USD1.0748 à la clôture de lundi. La livre, quant à elle, valait 1,2157 USD contre 1,2198 USD lundi soir.

Parmi les matières premières, le pétrole brut Brent vaut 79,31 USD le baril, contre 80,03 USD le baril hier soir. L'or, quant à lui, se négocie à 1 872,45 USD l'once, contre 1 880,45 USD l'once hier soir.

Sur le calendrier économique de mardi, à 0900 CET, l'Espagne publiera la production industrielle du pays.

Outre-mer, à 1200 CET, c'est le tour du rapport sur l'optimisme des petites entreprises américaines.

A 1400 CET, toujours en Espagne, sera publié l'indice de confiance des consommateurs.

À 1500 CET, aux États-Unis, le discours du président de la Fed, M. Powell, est attendu.

Parmi les entreprises cotées sur Piazza Affari, aucune annonce particulière n'est attendue.

