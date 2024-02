Omer SpA est une société italienne spécialisée dans la fabrication d'intérieurs et de carénages pour les marchés du matériel roulant en Europe et aux États-Unis. La société se concentre sur la conception et la fabrication de produits divisés en trois catégories principales : les intérieurs (panneaux, lucarnes, vestibules et cloisons), les modules de toilettes, et les carénages et portes. Ils sont fabriqués à partir d'alliages d'aluminium, d'alliages d'acier et de matériaux plastiques et composites. Les produits de la société sont principalement utilisés dans les trains à grande vitesse, les trains régionaux et les métros. Tous les produits fabriqués sont soumis à des tests de résistance au feu, d'isolation thermique et de résistance à la corrosion, entre autres. La société exploite ses usines de production en Italie et aux États-Unis.

Secteur Véhicules et machines lourdes