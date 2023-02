Omer, la valeur de production et l'Ebitda atteignent des chiffres à deux chiffres

(Alliance News) - Omer Spa a revu vendredi ses chiffres consolidés préliminaires au 31 décembre 2022, faisant état d'une valeur de production de 63 millions d'euros, en hausse d'environ 10% par rapport aux 57,1 millions d'euros consolidés en 2021.

Cette évolution, explique la société, "est attribuable à la fois à l'augmentation des provisions de production des projets en cours, et pour lesquels les révisions de prix y afférentes résultant des formules contractuelles ont été prises en compte, et au démarrage de certains nouveaux projets de production au cours de l'année".

56% de la valeur de la production a été réalisée en Italie, 20% en France, 9% en Allemagne, 7% aux Etats-Unis et les 8% restants dans d'autres pays.

Au niveau des produits, 84% étaient des meubles, suivis par 7% de toilettes et 6% de carénages.

L'Ebitda s'est élevé à environ 13,5 millions d'euros, avec une marge d'Ebitda d'environ 21%. Ce résultat, bien qu'inférieur d'environ 13% au chiffre de 15,7 millions d'euros prévu pour 2021, a été meilleur que les estimations du marché.

La dégradation des marges enregistrées en 2022 "est imputable à l'augmentation généralisée du coût des principaux facteurs de production, au premier rang desquels les matières premières et l'énergie, compensée seulement en partie par les formules de révision des prix prévues dans les contrats à plus long terme et par certaines renégociations commerciales conclues avec les principaux clients", peut-on lire dans une note.

La position financière nette consolidée est positive d'environ 10 millions d'euros, en baisse par rapport au 31 décembre 2021 (18,7 millions d'euros).

La réduction de la trésorerie est imputable, d'une part, "à l'augmentation de la valeur des stocks de matières premières résultant de l'augmentation du coût des matériaux susmentionnés, et à l'augmentation des créances sur les clients découlant des révisions de prix, facturées et encaissées seulement partiellement au cours de l'année", explique la société.

Le carnet de commandes s'élève à 116 millions EUR, soit une augmentation de 3,0 % par rapport au chiffre de 2021, où il était de 113 millions EUR.

Le carnet de commandes souple est d'environ 250 millions EUR, en baisse par rapport au chiffre de 2021 où il était de 281 millions EUR, en raison des conversions de carnet de commandes enregistrées au cours de l'année.

Giuseppe Russello, PDG d'Omer, a commenté : " En espérant une conclusion rapide de la crise russo-ukrainienne, qui a significativement caractérisé une bonne partie de l'année, et en faisant confiance au soutien et à la confiance de nos clients, nous sommes confiants que 2023 sera une autre année de croissance pour notre société ".

Omer s'est négocié dans le rouge de 0,2 pour cent à 2,86 euros par action vendredi.

Par Chiara Bruschi, journaliste d'Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.