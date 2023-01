Omer signe un contrat d'une valeur minimale de 25 millions d'euros

(Alliance News) - Omer Spa a annoncé mardi la signature d'un contrat avec le groupe Alstom pour la fourniture de divers composants

intérieurs pour le projet "Ligne B Réseau Express Régional" à Paris.

La ligne du RER B traverse la ville du nord au sud et relie les deux principaux aéroports Roissy-Charles-de-Gaulle et Orly. Le projet "MI20", demandé et financé par Île-de-France Mobilités, consiste à remplacer la flotte de trains "MI79" et "MI84" actuellement en service par de nouvelles rames et est essentiel pour améliorer la qualité du service. Le projet est réalisé en consortium par les groupes Alstom et CAF.

Le contrat attribué à Omer par Alstom comprend la fourniture d'intérieurs (y compris les mezzanines et les cloisons médianes, les marches et les escaliers, les armoires, les cadres de fenêtres) pour 146 trains, plus 34 unités supplémentaires en option.

Dans le détail, Omer devra équiper un total de 730 wagons, pour une valeur totale du contrat d'environ 25 millions d'euros. À cette valeur s'ajoute un backlog doux de 5,3 millions d'euros pour les 34 trains d'option.

Le développement des activités d'ingénierie aura lieu à partir de 2023, tandis que la livraison des premiers composants devrait commencer en 2024, le contrat devant actuellement se terminer en 2030.

Omer a ouvert la session de mardi dans le vert de 7,2 pour cent à 2,89 euros par action.

