Omeros Corporation est une société biopharmaceutique au stade clinique. Elle se concentre sur la découverte, le développement et la commercialisation de petites molécules et de protéines thérapeutiques destinées à des marchés importants ainsi qu'à des indications orphelines ciblant les troubles immunologiques, y compris les maladies à médiation du complément, les cancers et les troubles addictifs et compulsifs. Son principal inhibiteur MASP-2, le narsoplimab, cible la voie lectine du complément et fait l'objet d'une demande de licence biologique pour le traitement de la microangiopathie thrombotique associée à une greffe de cellules souches hématopoïétiques. Le narsoplimab fait également l'objet de plusieurs programmes de développement clinique en phase avancée axés sur d'autres troubles médiés par le complément, notamment la néphropathie à IgA, le COVID-19 et le syndrome hémolytique et urémique atypique. OMS906, son inhibiteur de MASP-3, l'activateur clé de la voie alternative du complément, progresse dans des programmes cliniques pour l'hémoglobinurie paroxystique nocturne, la glomérulopathie au complément 3 (C3) et une ou plusieurs indications connexes.

Secteur Produits pharmaceutiques