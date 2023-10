Omfurn India Limited est une société basée en Inde qui se consacre à la fabrication et à la fourniture d'articles d'ameublement. Les meubles de la société comprennent des meubles de bureau, des meubles scolaires internationaux, des meubles de bureau modulaires, des meubles de chambre à coucher, des portes et des cadres en bois, et d'autres en termes de systèmes personnalisés basés dans toute l'Inde. Les cadres de porte et les volets en bois préfinis de la société sont fournis avec des stratifiés ou des placages polis en polyuréthane (PU). Ses portes en bois comprennent des portes résistantes au feu, des portes à système économique, des portes en placage et des portes stratifiées. L'entreprise est également spécialisée dans la conception et l'exécution de projets d'intérieur clés en main.