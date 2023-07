La société Shanxi Oriental Material Handling Co. est principalement engagée dans la conception, la fabrication, l'installation et la vente d'équipements logistiques intelligents. Ses produits sont divisés en trois catégories : systèmes de logistique et de transport intelligents, systèmes de logistique et d'entreposage intelligents et systèmes de parking mécaniques.

Secteur Machines et équipements industriels