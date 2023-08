Lors de sa réunion du 18 août 2023, le conseil d'administration d'Omni Ax's Software Limited a nommé CS Bhawana Lohiya secrétaire de la société et responsable de la conformité à compter du 18 août 2023, en remplacement de CS Abhishek Lohia, qui a démissionné de son poste de secrétaire de la société et responsable de la conformité à compter du 18 août 2023. M. Bhawana Lohiya, âgé de 26 ans, possède les qualifications requises et s'est occupé de travaux liés au secrétariat, au droit, à la finance et à la comptabilité. Elle a une expérience de plus de 4 ans et a mené à bien diverses missions tout au long de sa carrière.

Elle connaît bien les textes législatifs et réglementaires relatifs à la profession. Ses vastes connaissances et son expérience du droit des sociétés et des exigences en matière de cotation aideront l'entreprise à bien des égards.