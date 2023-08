Omni Bridgeway Limited est une société australienne spécialisée dans le financement juridique et la gestion des risques. La société s'occupe du financement des litiges, depuis le début jusqu'au procès, en passant par l'appel, l'exécution et le recouvrement. La société propose des solutions, notamment en matière de financement de l'arbitrage, d'exécution des jugements, de récupération des actifs en difficulté, de faillite, de commerce, de propriété intellectuelle, de récupération des investisseurs, d'actions collectives, d'appels et de dénonciations. Le financement de l'arbitrage analyse les facteurs ayant un impact sur les réclamations et donne des conseils sur la manière de naviguer dans les différentes institutions d'arbitrage. L'exécution des jugements conseille les clients sur la manière de préserver la recouvrabilité et l'exécution des jugements étrangers. Elle propose des enquêtes pré-contentieuses et pré-confirmation, des fonds de roulement, des financements d'honoraires et de crédits et la monétisation des recours. Elle évalue les possibilités d'investissement et d'exécution en Afrique, en Asie, en Australie, au Canada, en Europe, en Amérique latine, au Moyen-Orient, au Royaume-Uni et dans d'autres pays.

Secteur Services financiers aux entreprises