Omni-Lite Industries Canada Inc. développe et fabrique des composants de précision critiques utilisés par des entreprises Fortune 100 dans les secteurs de l'aérospatiale, de la défense, de l'industrie et de l'énergie. La société a trois secteurs d'activité : les composants forgés, les composants électroniques et les composants moulés à la cire perdue. Ses activités dans le domaine des produits forgés sont menées à Cerritos, en Californie. Ses activités dans le domaine de l'électronique sont menées à Nashua, dans le New Hampshire. Il s'agit d'un fabricant contractuel à valeur ajoutée de composants électroniques pour les capteurs électroniques destinés aux marchés de la défense, de l'aérospatiale, de la médecine et des communications sécurisées. Son activité de moulage à la cire perdue est exercée à Brampton, en Ontario, où elle fabrique des moulages à la cire perdue en alliages ferreux, non ferreux et légers de matériel et de composants structurels hautement techniques et performants pour des applications aérospatiales, de défense, nucléaires et industrielles. Elle a mis au point des technologies brevetées pour le transfert de produits à travers des machines multi-filières avec un outillage segmenté.

Secteur Machines et équipements industriels