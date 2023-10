Omni-Lite Industries Canada Inc. est un fabricant de composants et de systèmes de fixation en alliage métallique et en matériaux composites. La société propose des composants aux secteurs de l'aérospatiale, du militaire, de l'automobile spécialisée et des sports et loisirs. Elle a mis au point des technologies brevetées pour le transfert de produits dans des machines à matrices multiples dotées d'un outillage segmenté. Ses systèmes brevetés sont capables de former des composants à chaud et à froid avec peu ou pas de déchets pendant des séries prolongées pour une production en grande quantité. Son formage multi-filières permet la fabrication nette et quasi nette de formes complexes tout en préservant l'intégrité structurelle des matières premières. Elle utilise l'analyse par éléments finis pour concevoir des processus réalisables pour le formage en plusieurs étapes de pièces complexes. Elle utilise l'électroérosion et les technologies de machines traditionnelles pour fabriquer et entretenir des matrices et des outils de précision personnalisés à partir d'une gamme d'alliages et de composites. Elle dispose d'environ 35 systèmes de fabrication progressive à matrices multiples, utilisant des technologies de formage à chaud et à froid.

Secteur Machines et équipements industriels