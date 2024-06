Omnia Holdings Limited est spécialisé dans la fabrication et la commercialisation de produits chimiques. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - produits agrochimiques (55%) : engrais granulaires, liquides et spéciaux ; - explosifs (31,1%) ; - polymères, produits chimiques fonctionnels et de spécialités (13,9%). Le CA par source de revenus se ventile entre ventes de produits (94,8%) et de services (5,2%). La répartition géographique du CA est la suivante : Afrique du Sud (73,8%), Afrique (23,7%) et autres (2,5%).

Secteur Chimie diversifiée