OmniAb, Inc. est une plateforme de découverte qui permet aux partenaires de l'industrie pharmaceutique d'accéder à divers répertoires d'anticorps et à des technologies de criblage à haut débit pour permettre la découverte de thérapies de nouvelle génération. La plateforme OmniAb est l'intelligence biologique d'animaux transgéniques, notamment OmniRat, OmniChicken et OmniMouse, qui ont été génétiquement modifiés pour générer des anticorps avec des séquences humaines afin de faciliter le développement de candidats thérapeutiques humains. OmniFlic (rat transgénique) et OmniClic (poulet transgénique) de la société répondent aux besoins de l'industrie en matière d'applications d'anticorps bispécifiques grâce à une approche de chaîne légère commune, et OmniTaur présente les attributs structurels des anticorps de vache pour les cibles complexes. OmniChicken et OmniClic proposent des anticorps maturés par affinité dans un environnement hôte de poulet éloigné du point de vue évolutif, ce qui permet d'obtenir un répertoire diversifié de panels d'anticorps pour des antigènes thérapeutiques conservés.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale