Omnicell, Inc. est un fournisseur de solutions de gestion des médicaments et d'outils d'observance pour les systèmes de santé et les pharmacies. La société se concentre sur la transformation du modèle de prestation de soins pharmaceutiques grâce à l'automatisation conçue pour remplacer les processus manuels et sujets aux erreurs, combinée à une plateforme unique basée sur le cloud et à des offres de services avancés. Les solutions d'automatisation des points de soins de la société sont conçues pour améliorer les flux de travail des cliniciens dans les zones de soins du système de santé, telles que les unités de soins infirmiers, les salles de soins, les salles d'opération et les services d'urgence. Le logiciel d'interface Omnicell de la société assure l'interface et l'intégration entre ses produits d'utilisation des médicaments ou ses produits d'approvisionnement et les systèmes internes de gestion de l'information d'un établissement de soins de santé. Le service de préparation de médicaments IV de la pharmacie centrale de la société propose une gamme de modèles de services comprenant la technologie robotique IV, des outils d'analyse de données et un soutien clinique pour les programmes de préparation de médicaments stériles externalisés.

Secteur Equipement et technologie médicale avancés