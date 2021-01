Omnicell s’associe au Guy’s and St Thomas’ NHS Foundation Trust de Londres pour le développement d’un centre européen de veille technologique, dans le cadre de l’expansion des systèmes d’Omnicell dans l’ensemble du South East London NHS Integrated Care System

Omnicell, Inc. (Nasdaq : OMCL), l’un des principaux fournisseurs de solutions de gestion des médicaments et de chaîne d’approvisionnement pour les systèmes de santé, a annoncé aujourd’hui son intention de conclure un nouveau partenariat avec le Guy’s and St Thomas’ NHS Foundation Trust de Londres, pour développer l’optimisation des stocks et les services de veille stratégique, axés sur la technologie.

Dans le cadre d’un investissement en capital de 10,5 millions GBP, le Système de soins intégré (Integrated Care System, ICS) de la région sud-est de Londres (South East London Integrated Care System) étendra le déploiement des systèmes d’automatisation d’Omnicell au niveau de six sites hospitaliers spécialisés dans les soins intensifs. Cela comprend également la possibilité pour Omnicell et le Trust de lancer un centre européen de veille technologique dans le but de fournir des analyses avancées pour gérer les fournitures et les médicaments. Avec l’expansion des systèmes de distribution automatisés d’Omnicell dans les hôpitaux du sud-est de Londres, on s’attend à ce que ce centre de veille technologique fournisse un haut niveau de visibilité et des informations exploitables au South East London Integrated Care System, afin d’améliorer l’efficacité ainsi que la sécurité pour les patients.

Le Système de soins intégré rassemble deux des principaux trusts hospitaliers du Royaume-Uni, le Guy’s and St Thomas’ NHS Foundation Trust, et le Kings College Hospital NHS Foundation Trust, ainsi que le Lewisham and Greenwich NHS Trust. Ces Trusts utilisent déjà une combinaison de systèmes XT d’approvisionnement et de distribution des traitements médicamenteux d’Omnicell pour gérer les inventaires cliniques et les médicaments. L’ICS a réussi à obtenir un financement en capital de la part du Health Wave IV Estate Transformation Fund du ministère de la Santé, afin d’entreprendre un programme régional de transformation de la chaîne d’approvisionnement.

En choisissant Omnicell comme sa seule Solution de gestion des stocks, le Système de soins intégré sera en mesure de garantir la cohérence des pratiques et de partager ouvertement les données via une instance unique basée dans le cloud. Ces systèmes, associés au centre de veille stratégique axé sur la technologie, comme prévu, et basé à Guy’s and St Thomas’, visent à fournir une visibilité totale de tous les médicaments et des inventaires cliniques à l’échelle de la région. La solution tirera parti des outils les plus récents d’IA de sorte à fournir un support analytique en temps réel et une optimisation des systèmes. Cela contribuera à réduire les risques d’erreurs de délivrance et à administrer le bon traitement médicamenteux, au bon endroit, au bon moment.

Les services de veille stratégique, d’automatisation et de technologie, basés sur le cloud d’Omnicell aident les systèmes de santé du monde entier à :

favoriser la sécurité des patients

améliorer l’efficacité

réduire les gaspillages inutiles et coûteux

permettre au personnel de santé d’augmenter le temps passé auprès du patient.

David Lawson, directeur des Achats, de Guy’s and St Thomas’, a déclaré : « Nous sommes ravis de nous associer à Omnicell pour apporter cette solution de pointe au Royaume-Uni. Cela fait plus de 10 ans que le Trust déploie avec succès des systèmes d’Omnicell pour les fournitures et les médicaments, et l’opportunité de cette nouvelle offre de veille stratégique, parallèlement à l’expansion des systèmes d’Omnicell dans le South East London, ouvre le prochain chapitre d’un partenariat fructueux sur le long terme avec Omnicell. Grâce à cette collaboration, le South East London espère développer de nouveaux outils d’IA pour réduire les différences entre les sites hospitaliers et optimiser la performance des systèmes, afin d’améliorer les résultats pour les patients ainsi que l’efficacité opérationnelle au niveau régional. »

Sara Dalmasso, vice-présidente et directrice générale à l’International, chez Omnicell, a souligné pour sa part : « L’expansion des services technologiques et des solutions de veille stratégique reflète notre ambition de déployer des outils d’analyse et d’optimisation avancés pour soutenir les systèmes de santé à travers l’Europe. Ce nouveau partenariat avec Guy’s and St Thomas’ démontre également qu’Omnicell est rapidement en train de devenir le fournisseur incontournable de solutions régionales de gestion des médicaments et des approvisionnements au Royaume-Uni. Nous sommes très heureux de nous voir offrir une nouvelle opportunité de travailler avec un partenaire aux vues similaires, qui souhaite remodeler la façon dont les inventaires automatisés et les systèmes de gestion des stocks et des fournitures médicales sont perçus au sein du Service de santé public (National Health Service, NHS) du Royaume-Uni, et sur le marché européen au sens large. Nous partageons le même objectif consistant à améliorer les soins de santé et la sécurité des patients, et j’ai hâte de travailler avec Guy’s and St Thomas’ et la région du South East London pour soutenir notre vision commune. »

À propos de Guy’s and St Thomas’ et du South East London Integrated Care System

Chaque année, Guy’s and St Thomas’ fournit 2,6 millions de contacts patients dans les services hospitaliers de soins intensifs et spécialisés, ainsi que dans les services communautaires. Forts d’un chiffre d’affaires annuel de près de 1,7 milliard GBP, et figurant parmi les plus grands trusts NHS du Royaume-Uni, nous employons environ 18 000 personnes. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.guysandstthomas.nhs.uk

South East London Integrated Care System rassemble les organisations locales de santé et de soins, et les conseils locaux, afin de repenser les soins et d’améliorer la santé de la population, grâce à un leadership partagé et une action collective. Le système couvre six arrondissements de Londres, à savoir Bexley, Bromley, Greenwich, Lambeth, Lewisham et Southwark, comptant 1,9 million de patients. Parmi les priorités figure la réduction des coûts, obtenue grâce à la collaboration des fournisseurs et de nouvelles modalités de travail en commun pour faire du changement une réalité. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : https://www.ourhealthiersel.nhs.uk/

À propos d’Omnicell

Depuis 1992, Omnicell s’est engagée à transformer le modèle de prestation des soins en pharmacie, pour améliorer considérablement les résultats tout en réduisant les coûts. Grâce à la vision d’une pharmacie autonome, une combinaison d’automatisation, de veille stratégique et de services technologiques, alimentée par une plateforme de données cloud, Omnicell prend en charge des moyens plus efficaces de gérer les médicaments dans tous les environnements de soins. Plus de 7 000 établissements à travers le monde utilisent les solutions d’automatisation et d’analyse d’Omnicell pour augmenter l’efficacité opérationnelle, réduire les erreurs de médicaments, fournir des informations exploitables et améliorer la sécurité des patients. Plus de 50 000 pharmacies institutionnelles et pharmacies de détail en Amérique du Nord et au Royaume-Uni tirent parti des solutions innovantes d’Omnicell en matière d’observance des traitements médicamenteux et de santé de la population, afin d’améliorer l’implication des patients et le strict respect des ordonnances, contribuant ainsi à réduire les réadmissions coûteuses dans les hôpitaux. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.omnicell.com.

