Omnicom : contrat de communication/marketing avec Daimler

Après la fusion de ses départements communication et marketing au sein de l'entreprise, Mercedes-Benz franchit maintenant une nouvelle étape en consolidant son périmètre de communication marketing global avec 'Team X' d'Omnicom.



Présenté comme 'unique dans l'industrie', ce partenariat va reposer sur un modèle d'agence mondial entièrement intégré - du développement de contenu de performance à la diffusion multimédia en passant par la mesure du succès.



'En tant que nouveau partenaire holistique, Omnicom Group assurera un processus de développement et de diffusion transparent à la fois sur site et hors site pour les marques d'entreprise et de produits de Mercedes-Benz, sur une base mondiale', précise Daimler.



Les activités de la nouvelle agence, baptisée 'Team X' débuteront en janvier 2022 et s'inscriront sur le long terme avec la responsabilité transversale d'un grand nombre d'unités commerciales Mercedes-Benz dans plus de 40 marchés dans le monde.



