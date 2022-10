Omnicom : hausse de 7% du BPA au 3e trimestre

Omnicom a publié mardi soir un BPA en hausse de 7% à 1,77 dollar au titre du troisième trimestre 2022, ainsi qu'une marge d'exploitation accrue de 0,1 point à 15,9% pour un chiffre d'affaires de 3,44 milliards, en croissance organique de 7,5%.



'Omnicom a enregistré une croissance organique à deux chiffres dans les domaines du marketing de précision, des relations publiques et du conseil en commerce et marques, ainsi que des résultats solides dans l'ensemble de notre portefeuille', précise le CEO John Wren.



'La rentabilité est également demeurée solide, et notre expérience dans des environnements économiques difficiles nous donne confiance dans notre capacité à naviguer dans l'incertitude commerciale actuelle', poursuit-il.



